Svjetska glazbena imena ovog travnja u CineStaru!

S uzbuđenjem vas pozivamo na worldwide listening party: globalnu premijeru nadolazećeg 12. studijskog albuma Metallice, 72 Seasons u CineStar. Samo jednu noć, u četvrtak, 13. travnja, reproducirat će 72 Seasons u cijelosti uz nevjerojatan surround zvuk, ekskluzivno za kino publiku širom svijeta – svaka nova pjesama sadržavat će vlastiti spot i ekskluzivni komentar benda. Rezultat će obožavateljima ponuditi nezaboravnu noć i iskustvo novog albuma prvi i u cijelosti uoči datuma izlaska 14. travnja.

Projekcije će se održati u Zagrebu u Kaptol Boutique Cinema i CineStar Avenue Mall te Rijeci i Osijeku.

Prethodila mu je novoobjavljena pjesma “Screaming Suicide” i novi tekstualni spot te prvi singl “Lux Æterna” — pozdravljen nakon izlaska 28. studenog 2022. kao “gromovit, vratoloman” (Billboard), “emocionalno pogađajući” (Rolling Stone) and “vatren” (USA Today) — 72 Seasons bit će objavljen 14. travnja preko vlastite izdavačke kuće Blackened Recordings. Album je producirao Greg Fidelman s Jamesom Hetfieldom i Larsom Ulrichom, a traje više od 77 minuta, 72 Seasons s 12 pjesama prva je cjelovita zbirka novog materijala Metallice od Hardwired…To Self-Destruct iz 2016.

“Ovo je monumentalna prilika za fanove Metallice da prvi čuju novi album. Oduševljeni smo što smo dio ovog povijesnog globalnog trenutka – ponovo povezujemo Metallicu s njihovim obožavateljima,” rekla je Kymberli Frueh iz Trafalgar izdavaštva.

Osnovana 1981. od strane pjevača/gitarista Jamesa Hetfielda i bubnjara Larsa Ulricha, Metallica je postala jedan od najutjecajnijih i najuspješnijih rock bendova u povijesti, prodavši gotovo 120 milijuna albuma diljem svijeta i generirajući više od 15 milijardi streamova dok su svirali pred milijunima obožavatelja na svim sedam kontinenata. Nagrade i priznanja uključuju devet nagrada Grammy, višestruke MTV Video Music Awards i uvođenje u Rock & Roll Hall of Fame 2009. Godine 2017. Metallica je osnovala zakladu All Within My Hands kako bi uzvratila zajednici koja je podržala bend. Do danas su zajednički napori All Within My Hands prikupili gotovo 12 milijuna dolara – dajući 5,9 milijuna dolara u bespovratnim sredstvima za programe karijere i tehničkog obrazovanja i više od 3,3 milijuna dolara za pomoć u katastrofama.

Osim Metallice, u travnju vas očekuje još jedan glazbeni spektakl na velikom platnu u CineStaru, Coldplay: Music of the Spheres - Live at River Plate, 19. i 23. travnja ekskluzivno u 4DX formatu u Zagrebu, Rijeci i Splitu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Projekcije će obožavateljima pružiti priliku da dožive hvaljeni nastup Music Of The Spheres World Tour uživo, koji je prodao više od 6 milijuna ulaznica i dobio izvrsne kritike obožavatelja i kritičara, a The Guardian ga je nazvao "istinski zadivljujućim", New York Post opisao kao "povijesnu noć" i Glasgow Evening Times proglasio "najvećim showom na Zemlji".

Coldplay - Music Of The Spheres: Live At River Plate definitivna je redateljska verzija listopadskog svjetskog nastupa uživo, s remiksiranim/remasteriranim zvukom i zadivljujućim vizualnim prikazima, snimljenim pomoću 30 kamera, dronova i tehnikama snimanja od 360°, za što je zaslužan dobitnik BAFTA-e i za Grammy nominiran redatelj Paul Dugdale.

Film uključuje mnoštvo snimaka koje nisu prikazane tijekom prijenosa uživo, kada je prikazan u rekordnom broju od 81 zemlje (na vrhu ljestvica blagajni širom svijeta). Kino projekcija također uključuje ekskluzivni kratki film iza scene s novim intervjuima s bendom.

Na koncertu bend izvodi klasične hitove iz cijele svoje karijere uključujući Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars i My Universe na stadionu prepunom svjetala, lasera, vatrometa i LED narukvica Također uključuje gostovanja dobitnika više Grammyja H.E.R. i Jina iz BTS-a, koji nastupa zajedno s Coldplayom na debiju uživo njegovog rekordnog singla The Astronaut.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

U multi-senzornom 4DX-u, publika će doživjeti jedinstveno kretanje sa sinkroniziranim sjedalima usklađenim s hitovima Coldplaya i efektima okoline koji reproduciraju atmosferu koncerta uživo.

Ulaznice su dostupne na cinestarcinemas.hr ili na blagajni kina.

Foto: promo