Robert Čolina oduševio publiku koncertom evergreena u Klubu Kazališta Komedija

Robert Čolina sinoć je u prepunom zagrebačkom Klubu Kazališta Komedija – Kontesi održao koncert evergreena, a nastupio je u pratnji vrhunskog orkestra Josipa Cvitanovića.

''Hrvatski Michael Bublé'', kako su ga mnogi prozvali zbog jedinstvenog stila i ljubavi prema evergreenima i swingu, koncert je otvorio pjesmom 'Buona Sera Signorina', a zatim krenuo nizati bezvremenske hitove 'Samo jednom se ljubi', 'Fly Me To the Moon', 'Sway', 'Besame Mucho', 'Predaj se srce', 'Nije htjela'…

''Ovo je zaista jedna posebna večer, puna emocija, nostalgije, no ponajviše vrhunske glazbe…'', komentirao je sinoć Robert Čolina, koji je puna dva sata vladao scenom, a oduševljena i raspjevana publika gotovo mu i nije prestajala pljeskati.

U koncertu Roberta Čoline sinoć su uživala i poznata lica – Miro i Sara Ungar, Doris Pinčić sa suprugom Davorom Guberovićem, Ivica Zanetti, Dino Petrić i mnogi drugi Robertovi prijatelji i kolege.

Robert je sinoć pokazao da je uistinu pravi vladar scene - lakoća njegove glazbene izvedbe, scenski nastup i komunikacija s publikom, nikog nisu ostavili ravnodušnim. A repertoar kojeg je pomno odabrao u suradnji s Josipom Cvitanovićem, renomiranim dirigentom koji je i aranžirao skladbe za ovaj koncert, bio je i svojevrsni crossover. Sinoćnje glazbeno putovanje je tako vratilo publiku u vrijeme Franka Sinatre, Ive Robića i velikih orkestara, no i legendarnih Indexa, Kemala Montena, The Driftersa, Joea Cockera… Robert je sinoć premijerno izveo i svoj novi singl 'Manuele', novu verziju poznate skladbe Zrinka Tutića, a u jednom trenu na bini mu se pridružila i gošća iznenađenja Nika Pastuović, koja je s njim otpjevala duet 'Lutka za bal'. Robert je na svoju set listu uvrstio i poneko iznenađenje, pa je tako zapjevao 'Dajte vina, hoću lom', pjesmu Harisa Džinovića u salsa aranžmanu, a otpjevao je i svoj prvi i najveći hit 'Sad te ostavljam', također u potpuno novom aranžmanu.

S obzirom kako je razgaljena publika Roberta Čolinu više puta pozivala na bis, priredio im je zaista večer za pamćenje.

Foto: Davor Curić i Ivana Planinić Curić