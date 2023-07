Nakon avanture pučinskim otocima, Andrea Buča snima novi putopisni serijal 'Na Magistrali'

Nekoliko mjeseci je prošlo otkako je publiku za male ekrane prikovao putopisni serijal "Stani na otoku", a njegova autorica Andrea Buča već se bacila u novu "ljetnu" avanturu. Nakon čarobnih otočkih prizora, vizura od kojih zastaje dah i šarmantnih sugovornika koji su nam svojim karakterima i pričama izmamili osmijehe, popularna redateljica i novinarka započela je sa snimanjem novog HRT-ovog serijala "Na Magistrali".

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Kao što samo ime serijala sugerira, glavna protagonistica priče je Jadranska magistrala, cesta koja je nakon izgradnje temeljito promijenila živote uz obalu, ali i s one druge, kopnene strane, te značajno utjecala na razvoj turizma i dinamiku lokalnog stanovništva. “Žila kucavica” od šezdesetih godina do danas postala mnogo više od "običnog" asfaltiranog puta, usadivši se duboko u kolektivnu memoriju kao nezaboravni dio ljetovanja s kojeg svatko od nas nosi neke posebne uspomene. Tijekom svih tih godina magistrala je ispisala bezbroj priča, a upravo će one postati dijelom putopisnog serijala koje će Buča prenijeti gledateljima u šest epizoda čije je snimanje započelo krajem lipnja.

Na sebi svojstven, zabavan i avanturistički, ali uvijek i edukativan način, Andrea će ispričati priče o samoj magistralnoj cesti, ali i o ljudima koji uz nju i s njom žive, o običajima, o nostalgiji za nekim prošlim vremenima, o tradiciji koja se prenosi iz generacije na generaciju, o zadivljujućim prirodnim ljepotama, neobičnim specijalitetima, vremenskim nepogodama i zanimljivim dogodovštinama. Izmjenjujući prijevozna sredstva, Buča i njezin tim provest će se magistralom od početka do kraja, a na tom putu zasigurno će se u scenarij uplesti i pokoja avantura koju nitko nije mogao predvidjeti.

Kao i svi dosadašnji hvaljeni serijali; "Stani u Lici", "Stani u Zagorju" i "Stani na otoku", i serijal "Na Magistrali" očarat će gledatelje fenomenalnim prizorima, sutonima s najljepših vidikovaca, morskim pučinama na čijim se valovima ljeska sunce, surovim planinama, skrovitim uvalama u tirkiznim nijansama obgrljenih borovinom i čudesnim vizurama koje se izmjenjuju u retrovizoru automobila koji klizi jednom od najljepših cesta na svijetu. No, kao i svaki put Andrea će publici kroz dokumentarni pristup prvenstveno približiti ljude, njihove neobičnosti i jedinstvene karaktere, strasti i životne priče.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Kao da su svi redom bliski prijatelji koji se poznaju godinama, potaknut će ih da se prisjete uspomena i upuste u pokoju polemiku, da nas ponešto nauče i inspiriraju, a ponekad i samo nasmiju. I dok deseci tisuća turista putuju na odmor autocestom, Andrea i njezin tim u ovom trenu hvataju magistralne krivine negdje oko Starigrada. Sve do sredine kolovoza tražit će pustolovine, čarolije i priče putujući danas pomalo zaboravljenom cestom, a sve što su doživjeli na vijugavoj i nepredvidljivoj magistrali uskoro ćemo gledati na malim ekranima, taman kada nam počne nedostajati bezbrižnost ljeta.

Do tada Bučine avanture možete pratiti putem njezinog Instagrama.

Foto: Privatna arhiva