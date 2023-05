Najtraženiji svjetski DJ potvrdio svoj dolazak na LMF festival

Let The Music Be Free (LMF) jedan je od najmlađih hrvatskih festivala, no unatoč tome ovogodišnji lineup potvrđuje da je i jedan od najatraktivnijih. LMF i treće godine dolazi u Zagreb te dovodi najveće svjetske zvijezde među kojima je i trenutno najtraženiji DJ današnjice – 27-godišnji John Summit.

John je rođen i odrastao u Chicagu, a njegova ljubav prema glazbi započela je u mladosti dok je slušao vinilne ploče klasičnog rocka, funka i disca koje je pronašao kod svojih roditelja. Međutim, nije pronašao pravu strast sve dok nije otkrio house glazbu. Također je poznat po remiksima popularnih pjesama. Remiksirao je hitove Dua Lipe, Gorgon Citya i Green Velvet, a pored glazbe strastveni je ljubitelj sporta, pogotovo golfa i košarke, koju je igrao na fakultetu. Iako je ispočetka zarađivao kao računovođa u jednoj korporaciji, odustao je od svega i okrenuo se glazbi. A sve je počelo s tečajevima na You Tubeu.

John Summit je naime samouki producent, a na internetu je naučio kako proizvoditi glazbu gledajući tutoriale i eksperimentirajući s različitim zvukovima i tehnikama. Ovaj pristup omogućio mu je razvoj jedinstvenog zvuka koji ga razlikuje od drugih producenata u industriji.

U svijetu EDM-a debitirao je 2018. godine s pjesmom "Deep End", koja je brzo postala hit. Karijera mu je od tada rapidno rasla, postao je traženo ime na brojnim festivalima stoga i ne čudi da je već odradio nastupe na svjetskim festivalima poput Coachelle i Ultre Miami. No nije potrebno letjeti za Ameriku kako bi pogledali I poslušali nastup ove zvijezde u nastajanju jer će John već u lipnju nastupiti na trećem izdanju zagrebačkog LMF festivala na Jarunu.

Od premijernog izdanja u Las Vegasu 2019. i prvog zagrebačkog 2021. godine, LMF festival je postao prepoznatljivo ime na svjetskoj sceni što je do sada pokazao dolazak gostiju iz cijele Europe, ali i svijeta, a Zagreb je tako potvrdio titulu jedne od najtraženijih turističkih destinacija.

Above&Beyond, Adam Beyer, John Summit, Camelphat, Artbat, samo su dio velikana elektronske scene, koji će predvoditi treće izdanje LMF festivala, od 15.-17. lipnja na Jarunu. Popis svih izvođača koji će 15-17. lipnja 2023. rasplesati publiku na najvećem zagrebačkom open air elektronskom festivalu pogledajte ovdje: https://lmffestival.com/#lineup

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ulaznice za nadolazeće spektakularno izdanje LMF-a možete nabaviti na https://lmffestival.com/

Foto: Promo