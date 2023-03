Obiteljski vikend izlasci u kino, nakon užurbanog i radnog tjedna prilika su da slobodno vrijeme provedemo s najmlađima. Ovoga puta CineStar nam najavljuje nastavak avanture popularnog Noe i njegove družine- Ups 2!: Avantura se nastavlja u kojemu će uživati i djeca i odrasli. Poznati mali junaci jure kroz avanturu koja zaustavlja dah, ispunjenu opasnim jurnjavama i zabavnim trenucima koji izazivaju smijeh. Bližio se kraj svijeta i postojala je opasnost da poplave unište sva bića na planeti. U Noinu arku redom su se ukrcale sve vrste životinja, od najveće do najmanje. Noina arka pluta otvorenim morem. Nakon tjedana nema zemlje na vidiku, zalihe hrane su pri kraju, a krhki mir između mesojeda i biljojeda mogao bi se narušiti svake sekunde.

Nakon niza nesretnih događaja Finny se budi u neobičnoj koloniji ispunjenoj čudnim stvorenjima koja žive u harmoniji – pod prijetnjom vulkana! U utrci s vremenom, plimom i zastrašujućim potresima, on mora spasiti svoje prijatelje, obitelji i cijelu koloniju od potpunog uništenja.

Uz najnoviju filmsku avanturu, bit će atraktivan obiteljski program koji traje od 25.03. do 02.04., a uključuje poklon svakom djetetu - naljepnice iz spomenutog animiranog filma. Također, 500 vrijednih poklona partnera Egmonta, Pet centra i Hariba, spremni su za najsretnije posjetitelje CineStar kina za vrijeme trajanja akcije, posebno uz ulaznice za Animirani hit Ups 2! Avantura se nastavlja. Pet centar također daruje svakom posjetitelju uz kinoulaznicu za ‘Ups 2!: Avantura se nastavlja’ kupon ili vaučer za kupnju koji omogućuje 15% popusta.

Akcija vrijedi za sva CineStar kina u Hrvatskoj, osim za Kaptol Boutique Cinema. Tu je i zabava za najmlađe članove obitelji u Z centru i Mall of Split. Animatori, maskote i facepainting artisti oduševit će posjetitelje Z centra u subotu i nedjelju 25.03. i 26.03. od 11:00 do 13:00 sati, dok će u subotu 25.03. u istom terminu razveseliti sve one u Mall of Split.

Kinoulaznice za ovaj animirani hit ' Ups 2!: Avantura se nastavlja' u distribuciji Blitza možete kupiti putem CineStar mobilne aplikacije, na blagajnama kina i putem službene web stranice https://cinestarcinemas.hr/.

