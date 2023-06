My Global Fashion Awards ponovno opravdao epitet najvećeg modnog događaja u regiji

Prestižna dodjela nagrada u modnoj i lifestyle industriji, My Global Fashion Awards, prošloga tjedna bila je glavni modni događaj u regiji. Ove godine, od 29. svibnja do 01. lipnja, trodnevna manifestacija održala se u savudrijskom Kempinski Hotelu Adriatic, a kulminacija vrhunski osmišljenog programa dogodila se u četvrtak, kada je stručni žiri, kojeg su činili Nenad Korkut, Nenad Radujević, Sašo Radović i Marija Hudolin, dodijelio nagrade u čak 15 modnih i lifestyle kategorija. Nagradu za životno djelo ponijela je Loredana Bahorić, veliko ime hrvatske modne scene i osnivačica brenda Charlie Design. Za najboljeg dizajnera ženske odjeće proglašen je Igor Todorović, a muške odjeće Boško Jakovljević. Titulu najboljeg dizajnera nakita odnio je Petar Grubić, a nagrada za doprinos modi otišla je u ruke Marjete Grošelj. Za ikonu stila proglašena je pjevačica Tijana Dapčević, dok je nagradu za najboljeg stilista dobio Petar Trbović. Vizažist godine po izboru žirija je Simona Antonović, a za najboljeg hair stilista proglašen je Daniel Nikolovski. Influencer godine je Ella Dvornik, koja je ujedno i zaštitno lice ovogodišnje MGF kampanje, a najveća regionalna zvijezda je slovenska pjevačica Senidah. Nagrada najboljeg fotografa otišla je u ruke Karmen Poznić, a zvijezda u usponu je Sara Valenci. Model godine je Leonarda Zeba, a najbolji dizajner modnih dodataka je Marija Perić, dizajnerica torbica My Lovely Bags. U prekrasnoj atmosferi Kempinski hotela Adriatic uživali su svi okupljeni, a svečanu dodjelu nagrada vodila je Ida Prester.

My Global Fashion Awards organizirao je trodnevno druženje, zabavu i niz aktivnosti u prekrasnoj Savudriji, a prvi dan otvoren je humanitarnom modnom revijom Igora Todorovića i Schwarzkopf Professionala. Igor Todorović predstavio je kolekciju Bella, inspiriranu bijelom bojom, a na samom početku svojim monologom objasnio je svoju modnu filozofiju okupljenima. Za frizure modela pobrinuli su se najpoznatija koloristica na svijetu Leasly Jennison i Schwarzkopf Professional, ujedno i glavni partner ovogodišnjeg MGF-a. Nakon revije, organizatorica MGF-a, Gianna Apostolski, uručila je Udruzi slijepih Istarske županije donaciju koja za cilj ima pomoći slijepim i slabovidnim studentima.

Sljedećeg dana na krovu predsjedničkog apartmana hotela održan je Sunset Party, gdje su uzvanici uživali u zalasku sunca, pogledu na more i ukusnim pićima te fenomenalnim gastro delicijama po kojima je Istra poznata u cijelom svijetu.

Prekrasna Istra, prestižna dodjela MGF nagrada i uvijek garantiran dobar provod u režiji Gianne Apostolski razlog su zbog kojih ni mnogi poznati nisu htjeli propustiti ovaj modni događaj, a među njima su: Marta i Junior Fernandes, Tihana Harapin Zalepugin, Zvončica Vučković, Ivan Pažanin, Neda Makjanić, Anamaria Raič, Jelena Perić, Stefan Vujić sa suprugom Tamarom i mnogi drugi.