'Mala Sirena': U prodaji su ulaznice za čarobni spektakl studija Disney

Obiteljski vikend i izlazak u kino nakon užurbanog i radnog tjedna prilika su da slobodno vrijeme provedemo s najmlađima. Idealna prilika za druženje počinje već od srijede, 24. svibnja, kada u kina napokon stiže spektakularna dugoočekivana morska avantura "Mala sirena” u distribuciji Blitz filma! Ulaznice za film su u prodaji već danas na blagajnama kina ili online. Povodom premijere filma, u CineStar kinima će se u subotu 27. i nedjelju 28. svibnja odvijati čaroban Disney vikend prepun odlične zabave, iskrenog smijeha i vesele razigranosti.

Uz najnoviju Disneyjevu animiranu avanturu, osmišljen je atraktivan obiteljski program koji traje od 11 do 14 sati u CineStaru u Z centru u Zagrebu gdje sve posjetitelje očekuje:

Facepainting na temu Male sirene

Kreativni kutak: Bojanje i crtanje za najmlađe, izrada torbica za sirene i izrada čarobnih štapića i kruna za sirene, izrada rakova i hobotnica (za dječake)

Zabavne animacijske igre: morski križić kružić i potraga za morskim blagom

Fotografiranje s glumcima koji su u filmu posudili glasove te fotografiranje s likovima iz filma

U Splitu vas u CineStaru 4DX Mall of Split, u subotu 27. svibnja od 11 do 14 sati, te u nedjelju 28. svibnja u periodu od 15 do 18 sati očekuje facepainting na temu Male sirene! Kupljena ulaznica za film „Mala sirena“ u svim CineStar kinima tog vikenda uključuje i poklon Disney kreativnu knjižicu iz spomenutog animiranog filma svakom djetetu, do isteka zaliha. Ovu čarobnu avanturu možete pogledati na originalnom engleskom jeziku s titlovima i u sinkroniziranoj verziji, a neke od glasova ćete zasigurno prepoznati! Jedan od naših najboljih vokalista - Dino Jelusić je princ Eric, Lana Meniga je Arijela, naša operna diva i članica žirija ''Supertalenta'' Martina Tomčić Moskaljov je Ursula, dok je glumac Jan Kerekeš posudio glas simpatičnom Sebastijanu.

Arijeline sestre su bivša miss sporta, poznata influencerica te supruga Sandija Pege - Cindy Šoštarić Hadžić, tiktokerice Natali Rade, Magdalena Zatko, Lorena Farkač i Karla Mijatović.Film „Mala sirena" je remake animiranog glazbenog klasika studija Disney koji je i nagrađen Oscarom.

Redatelj filma je Rob Marshall uz scenarij dvostruko nominiranog za nagradu Oscar® Davida Mageeja. Pjesme sadrže glazbu višestrukog dobitnika nagrade Oscar® Alana Menkena i tekstove Howarda Ashmana, te nove tekstove trostrukog dobitnika Tony Award® Lin-Manuela Mirande. Producenti filma su dvostruki dobitnik Emmyja® Marc Platt, Miranda, dvostruki dobitnik Emmyja John DeLuca i Rob Marshall, s Jeffreyjem Silverom koji je izvršni producent. “Mala sirena” stiže u kina diljem Hrvatske u 2D i 3D sinkroniziranoj i originalnoj verziji od srijede, 24. svibnja 2023. u distribuciji Blitz filma.

Kinoulaznice za ovaj animirani hit možete kupiti na blagajnama kina i putem službene web stranice https://cinestarcinemas.hr/.

