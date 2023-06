LaRina studio by Iva Jerković preseljenjem na Kaptol započinje novu eru pružanja beauty usluga

Svakodnevne obveze i ubrzan način života ponekad nas dovode do toga da jednostavno nemamo vremena posvetiti se vlastitoj njezi. No, zahvaljujući brojnim salonima za ljepotu, povratak u beauty rutinu nikada nije bio lakši. Jedan od takvih je i LaRina studio by Iva Jerković, zagrebačka oaza ljepote, mira i opuštanja koja već dugi niz godina slovi kao idealno mjesto u kojemu se ujedinjuju vrhunska i profesionalna usluga prilagođena svakom klijentu i provjereni kozmetički tretmani.

Beauty studio je preseljenjem u novi prostor na Kaptolu i mijenjanjem imena iz LaRita u LaRina, krenuo u novu eru brige o ljepoti vjernih klijentica. Kako bi se osjećale što ugodnije i opuštenije, vlasnica Iva je u suradnji s arhitekticom Petrom Lavošević, pomnim odabirom svakog komada namještaja upotpunila prostorije novog i još boljeg studija. Ugodnim i opuštajućim ambijentom dominiraju neutralni tonovi, kao i detalji koji daju poseban ugođaj i zaokružuju cjelokupnu priču interijera.

„Osim što smo preselili na novu lokaciju, proširili smo i ponudu tretmana i usluga. Vjerujem da će noviteti koje smo uveli biti prihvaćeni od strane naših vjernih klijentica. Sada slijedi nova era poslovanja LaRina studija i moram priznati da nas raduju novi izazovi.“, rekla je vlasnica LaRina studija, Iva Jerković.

Osim što kontinuirano rade na poboljšanju usluga i proširivanju ponuda tretmana, LaRina studio by Iva Jerković individualnim pristupom svakoj klijentici omogućava da se osjećaju uistinu posebno, baš poput pravih kraljica. Uz klasično feniranje, šišanje i izradu svečanih frizura, u ponudi usluga se nalaze i razni tretmani za njegu kose, bojanje i pramenove. Ugradnja ekstenzija ruskom kosom idealna je ukoliko želite poraditi na gustoći ili dužini kose. Ekstenzije by Iva Jerković su posebna po tome što nisu tretirane kemikalijama niti obojene, zbog čega zadržavaju svu svoju kvalitetu i čine kosu svilenom, sjajnom i dugotrajnom.

Za lakše spremanje ujutro i manje brige oko maskare, dostupna je i ugradnja trepavica, kao i šminkanje za razne prigode. Uz stalnu postavu kreativne i pedantne makeup artistice, Jelice Miškić, studio LaRina je dobilo pojačanje vizažista Marka Tolića, koji će svojim umijećem šminkanja pridonijeti radu renomirane zagrebačke beauty oaze. Za uvijek uglađene ruke i noge, tu su i uređivanje noktiju trajnim lakom, ugradnja gelom i neizostavna pedikura. Kao poseban dio i kutak, po novome su uvedene i razne masaže tijela, anticelulitni tretmani i tretmani oklagijama, a za pripremu prije ljeta u ponudi se nalaze i depilacije za bezbrižno uživanje na plaži, dok je za ljepši ten i brzo tamnjenje dostupna usluga Spray tan-a. Kako bi se koža dodatno zaštitila i hidratizirala, tretmani pripreme lica s kemijskim pilinzima odlični su za kožu prije odlaska na more ili skijanje. Uz rješavanje problema s proširenim porama, ožiljcima, aknama, hiperpigmentacijama i borama, stručno osoblje studij LaRina obavlja i traženi mikroneedling.

Više informacija o uslugama i tretmanima zagrebačke beauty oaze možete potražiti na Instagram profilu LaRina studio by Iva Jerković.