Hvala na cvijeću, ali ovo je prava TO-DO lista zahtjeva za ženska prava. Uključite se i vi!

#EmbraceEquity – to je moto pod kojim će svijet ove srijede, 8. ožujka, obilježiti 114. Međunarodni dan žena i prisjetiti se davne 1909. godine kada su žene prvi put u povijesti podigle svoj glas u borbi za pravednije društvo i ravnopravne odnose. "No ovaj hashtag nije ovdje samo kao simbol hira s društvenih mreža, nego je njegova svrha podsjetiti nas da je pred nama još mnogo posla. S obzirom na to da su nas pandemijske godine i svjetska kriza toliko unazadili po pitanju ženskih prava, o čemu svjedoče i brojni prosvjedi diljem svijeta, doslovce nam treba i hashtag, ali i prava TO-DO lista", kaže Aleksandra Orlić, glavna urednica portala.

U povodu svečanog obilježavanja Dana žena, ali i želje za djelovanjem, redakcija portala MOOD.HR razgovarala je s utjecajnim ženama i aktivisticama koje se svojim angažmanom bore za prava žena i bolje društvo – Ivanom Paradžiković, Marinellom Matejčić, Lanom Jurčević i Ninom Mijom Čikeš te ih pitala što bi izdvojile kao bolne točke hrvatskog društva, a koje bi probleme pod hitno počele rješavati.

Feministička aktivistica iz zaklade Solidarna Marinella Matejčić izjavila je da su joj u fokusu interesa ove godine reproduktivna prava te borba protiv nasilja koje se vrši nad ženama u domeni ginekološke zaštite. A na listu prioriteta stavila je sustavnu i smislenu implementaciju Istanbulske konvencije i uvođenje cjelovite seksualne edukacije u škole.

Novinarka i urednica Ivana Paradžiković koja je dugi niz godina posvećena borbi za pravednije društvo istaknula je kao najveći problem manjak dijaloga u javnom prostoru koji je zagađen vrijeđanjem i govorom mržnje, a na listu prioriteta stavila je slobodu i potporu koju dajemo jedna drugoj.

"Žene su, nažalost, u praksi u Republici Hrvatskoj i dalje žrtve verbalnog i fizičkog nasilja. Primaju niže plaće. Primaju niže mirovine. A dodatno, što me posebno izbacuje iz takta, kontinuirano se dovode u pitanje njihova reproduktivna prava", izjavila je arhitektica Nina Mia Čikeš čija je borba prošle godine bila fokusirana na pomoć unesrećenima ratom u Ukrajini.

A da žena ženi uvijek treba pružiti ruku i znak ohrabrenja zaključila je i Lana Jurčević koja je kao prioritetne zadatke istaknula potrebu da se ukinu razlike u plaćama između spolova, tzv. Gender Gap Pay, te niz problema s kojima se suočava sve veći broj žena – nejednake plaće, nehumani uvjeti rada, otpuštanja, ageizam prilikom zapošljavanja, seksizam, preopterećenost kućanskim poslovima. "Jer kao što lijepo kaže Emma Watson: Ako si za ravnopravnost, sorry što ti to moram reći, onda si feminist!"

TO-DO listu ženskih prava možete pronaći na portalu MOOD.HR koji je lansiran upravo danas, na Međunarodni dan žena. MOOD.HR je online tjednik za pop kulturu i autorske priče koji čitatelje potiče na interakciju, suradnju, istraživanje i kritičko promišljanje te koji promiče kreativno stvaralaštvo, kulturu, dizajn, umjetnost i otvara važna društvena pitanja. Želi stvarati novinarstvo sa stavom i emocijama koje ide ukorak sa suvremenim tehnologijama, ali nipošto ne zaboravlja igru, maštu i razmišljanje izvan okvira.

https://mood.hr/power/zenska-prava/

Fotografije: MOOD.HR, Goran Čižmešija, Sara Pukanić; kolaži: Tamara Švelić Sabljić