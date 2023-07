Hrvatska kazališna scena ponovno dolazi na GOODfest u Drniš

Uzbudljivo putovanje kroz umjetnost i glazbu očekuje sve posjetitelje na nadolazećem festivalu u slikovitom gradiću Drnišu. Sprema se nezaboravnih pet dana ispunjenih kreativnošću i energijom na festivalu koji će oduševiti ljubitelje kazališne umjetnosti. GOODfest u Drnišu, sada već tradicionalno, okuplja zaljubljenike u umjetnost, glazbu, kazalište i hranu te donosi kulturnu scenu Hrvatske svim posjetiteljima na jednom mjestu. Ove godine GOODfest održat će se od 21. do 25. srpnja.

Ovaj festival, u organizaciji Kazališta Moruzgva i Turističke zajednice Grada Drniša, već dvije godine za redom privlači pažnju posjetitelja Drniša, ali i okolice. Na prošlogodišnjem GOODfestu središte Drniša pretvorilo se u epicentar umjetnosti. Cjelokupno mjesto bilo je obojeno bojama kreativnosti, dok su se zvukovi glazbe i smijeha širili gradom. Impresivne izložbe, živahni performansi, fantastični kazališni komadi i koncerti na nekoliko dana zavladali su Drnišem, a ove godine organizatori jamče još veći spektakl.

Prošlogodišnje izdanje GOODfesta osvojilo je nagradu Simply the Best u kategoriji manifestacije, a koju dodjeljuju UHPA – krovna udruga hrvatskih putničkih agencija i specijalizirani turistički magazin Way to Croatia. Ovogodišnji program sastojat će se od pet kazališnih predstava, glazbenog programa i umjetničko-edukativnih radionica za djecu, pa će se pronaći ponešto za svakoga. Također, ove godine dodane su nova bina i tribina što znači da će festival ove godine moći primiti još više posjetitelja. U program je uvršten još jedan novitet, GOODfest FUN RUN, utrka na 5,4 km, a cilj je okupiti sve uzraste, žitelje Drniša i zaljubljenike u trail trčanje. Festival je otvorenog karaktera, odnosno ulaz je besplatan za sve.

Otvorenje festivala pripalo je Kazalištu Moruzgva s njihovom predstavom „Tvorničke postavke“, a u kojoj vodeće uloge imaju Ana Begić Tahiri i Iva Jerković. 22. srpnja pozornicu preuzima B GLAD produkcija s predstavom „4 poze, sretan svršetak“, redatelja Igora Barberića. Treći dan na scenu stupa Mala scena, odnosno „Huligan“ redatelja Paška Vukasovića, u izvedbi Matije Šakoronje. Također će biti prikazana i komedija Teatra EXIT - „Fešta“, autorski projekt Josipe Anković i Josipa Ledine. Festival će zatvoriti Teatrin Grdelin s monodramom „Moj slučaj“, koju je na tekst Vlade Gotovca dramatizirao i režirao, a ujedno će ju i izvesti Boris Svrtan.

Za glazbeni program GOODfesta zaduženi su drniški rock bendovi, pa tako na dan otvorenja nastupaju Travelin', 22. i 23. srpnja na pozornicu dolaze Morlaq i Moonlight koji su nastupali i prošle godine. Četvrti dan sve posjetitelje zabavljat će Lazy Tones, a festival će svojim nastupom zatvoriti bend Vinyl.

GOODfest u Drnišu je događaj koji se jednostavno ne smije propustiti. Posjetite festival koji će vam otvoriti vrata prema novim horizontima umjetnosti, glazbe i kulture. Zabilježite datume i pripremite se za nevjerojatno iskustvo koje će probuditi vašu maštu.

Dobrodošli na GOODFest – mjesto gdje umjetnost postaje beskonačna.

Foto: Mario Sučić