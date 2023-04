Hit komedija 'Mafija Mama' nasmijala do suza posjetiteljice na rasprodanim Très Chic projekcijama

Ona je Amerikanka s talijanskim korijenima, a njen život je sve samo ne povezan s mafijaškim podzemljem. Ali sve se mijenja jednoga dana kad dobiva poruku od djeda koji joj, oporukom, prepušta vođenje “obiteljskog biznisa”. Dakle mora postati “boss”. U glavnoj ulozi je zvijezda filma “Nož u leđa” - sjajna Toni Collette koja hitno odlazi u Italiju kako bi upoznala obitelj i preuzela “posao”. Druga glavna uloga u funkciji savjetnice tvrtke pripala je Monici Bellucci. Zaplet vam donosi pregršt smijeha i 101 minutu čiste zabave!

Upravo film “Mafija Mama” gledale su i brojne posjetiteljice na najposjećenijoj Tres Chic pretpremijeri do sada, sinoć u Kaptol Boutique Cinema. Ovaj poznati koncept okupio je preko 500 gošći željnih opuštanja i čarolije velikog platna, a za posebna iznenađenja prije filma I zanimljive cornere bili su zaslužni partneri večeri: Astoria s prezentacijom Corderie Prosecco Superiore, Croatia Airlines svima je darovao 15 % popusta na avio karte, a jednoj posjetiteljici poklonio let u Rim za dvoje, La Piel by Lana J. osigurao je luksuzne pakete kozmetike, Kukuriku Artisan Bakery ponudio je foccaccie na pravi talijanski način, Smooshena je upoznala goste s novim konceptom osobnih planera, Fraktura je poklonila knjigu za svaku posjetiteljicu, a Manos je uredio ruke mnogih posjetiteljica na svojem pop up nail bar-u. Iris MBM zaslužen je za dekoraciju Mafia mama photo cornera, koji je donio dašak talijanskih ulica i pretvorio lobby Kaptol Boutique Cinema u malenu šarmantnu oazu.

Filmski izlazak ovoga puta je bio I dodatno obogaćen nastupom – nedavno lansiran singl Lane Jurčević “Tipično muški” koji je u sedam dana prikupio oko 2 milijuna pregleda, pjevačica je izvela premijerno praćena plesačicama, a pjesma se pokazala kao savršen singl za tipično ženski izlazak!

Pretpremijeru i ugodnu večer uz koktele nisu propustile ni: Nikolina Pišek, Branka Krstulović, Aleksandra Dojčinović, Mirjana Mikulec i Lana Jurčević.

Zahvaljujući CineStaru, izlasci u kino često nude novu dimenziju doživljaja i gledanja filmova na velikom platnu jer kino je omiljeno mjesto kojem se uvijek rado vraćamo zbog vremena koje tamo doista možemo odvojiti samo za sebe, a posebna događanja nikako nisu rezervirana samo za glavni grad.

Posebni tematski izlazak uz film “Mafija Mama”, CineLady, organiziran je u četvrtak 27. travnja, osim u Zagrebu i u Rijeci, Osijeku i Splitu – radi se o CineStarovom najdugovječnijem programu koji je do sada okupio stotine tisuća posjetiteljica jer uvijek donosi dodatni experience uz film, piće dobrodošlice i poklone partnera za najsretnije. Za projekcije 27.4. još je ostalo malo mjesta stoga požurite po svoje ulaznice!

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Dugo očekivana komedija u distribuciji Blitza ima fenomenalan odaziv diljem Hrvatske o čemu govore i rasprodane dvorane, a sve informacije o sljedećim projekcijama potražite www.cinestarcinemas.hr

Foto: Bojan Zibar