HAUSER i Andrea Bocelli na trenutak zaustavili vrijeme na čuvenom Times Squareu

Planetarno popularni violončelist HAUSER još jednom je pokazao kako stoji uz bok najvećim glazbenim imenima današnjice. Vlasnik jednog od najprepoznatljivijeg vokala na svijetu, Andrea Bocelli, odavno je prepoznao talent i muzikalnost našeg violončelista, a upravo je HAUSER bio jedan od gostiju koji su se jučer u New Yorku legendarnom Bocelliju pridružili na pozornici na čuvenom Times Squareu. Povod ovom koncertu bila je premijera Bocellijevog dokumentarnog filma "The Journey: A Music Special From Andrea Bocelli", a HAUSER je okupljene počastio i oduševio izvedbom velikog Bocellijevog hita „Melodramma“, kao i sa svojim verzijama glazbenih djela iz filma „Pirati s Kariba“ i kultne serije „Igre prijestolja“. Dokumentarni film kombinacija je glazbenih izvedbi svjetske klase i intimnih razgovora s Bocellijem i upravo je taj veličanstven koncert na najpoznatijem njujorškom trgu bio savršena proslava premijere.

Gostovanje na koncertu Andreje Bocellija samo je još jedna u nizu HAUSEROVIH suradnji s najvećim glazbenicima našeg vremena, a nedavno je svojim violončelom dao i poseban pečat na novom albumu irske rock grupe U2.

Kako su zvučale HAUSEROVE izvedbe na punom Times Squareu, pogledajte ovdje .