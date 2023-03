Pjesma se oduvijek smatrala najljepšim i najiskrenijim poklonom jer uvijek dolazi duboko iz srca i prenosi one najdublje emocije. Jedan od najuspješnijih domaćih glazbenika, Tony Cetinski, dobro je upoznat s tom činjenicom te je još jednom odlučio obradovati obožavatelje novim singlom - 'Vojnik pod zvijezdama'. Ovu posebnu pjesmu odlučio je pokloniti svim ženama svijeta na dan posvećen samo njima, ovogodišnjem Danu žena, ali i vojsci ljubavi, svojim vjernim fanovima. Time je još jednom potvrdio zašto je obožavan svih ovih godina, ne samo kao glazbenik, već i kao čovjek koji to što radi, radi iz čiste ljubavi. Upravo zato slovi za najeminentnijeg i najtraženijeg glazbenika na sceni diljem regije i šire. Svoje oduševljenje novom pjesmom nije skrivao, no glavnu riječ je ipak prepustio 'Vojniku pod zvijezdama', moćnom tekstu koji govori sam za sebe.

"Vrlo je teško govoriti o samom sebi, tako i o pjesmi, pa bih volio da pjesma sama kaže ono što ima za reći, a ima. Ono što samo mogu potvrditi ovog puta s još većom sigurnošću, to je kako duboko vjerujem u ovu pjesmu i poruku koju nosi sa sobom, te da će pronaći put do publike, a u kojoj će se mnogi pronaći. Iz prostog razloga što lako ulazi u uho, ali i srce, a ono što jednom dođe do srca, tamo i ostaje. 'Vojnika pod zvijezdama' iz sveg srca i s velikom radošću posvećujem svim ženama, ali i svojoj vojsci ljubavi, vjernoj publici koja stoji uz mene svo ovo vrijeme. Samo ljubav!", rekao je Tony Cetinski.

Za autorski potpis predivne glazbe i teksta 'Vojnik pod zvijezdama' zaslužan je Dominik Miloš, dok se za aranžman i produkciju pobrinuo Mihael Blum iz Hit produkcije. Baš poput dosadašnjih velikih glazbenih hitova, vjeruje se da će 'Vojnik pod zvijezdama' ostaviti svoj trag u srcima mnogih i probuditi snagu istog vojnika spremnog za pravu ljubav. Prepoznati je u ovome svijetu možda nije jednostavno ni lako, no kada je pronađemo, jedno je jasno - budimo poput 'Vojnika pod zvijezdama'!

Foto: Matea Smolčić Senčar