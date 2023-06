Event održan u umjetničkoj oazi, u samom srcu Zagreba - Welcome Summer Party Kavkaz

Dolaskom toplih ljetnih dana, omiljena gradska okupljališta vrve od ljudi koji u dobrom društvu i uz obilje dobre atmosfere uživaju u godišnjem dobu koje mami osmijeh na lice. Jedno od takvih je i Kazališna kavana Kavkaz - kulturna oaza grada Zagreba čiji su svakodnevni gosti razni umjetnici, dok su u prošlim vremenima istu posjećivali veliki pisci poput Matoša, Ujevića, Šimića i Krleže. Zahvaljujući položaju nasuprot zgrade HNK, pruža jedinstveno iskustvo uživanja u kulturnoj baštini koja je čini uistinu posebnom i mjestom s bogatom kulturološkom povijesti.

Kao pozdrav ljetu, sinoć je održan Welcome Summer Party Kavkaz na kojem su se okupila brojna lica iz javnog života: intendantica HNK u Zagrebu dr.sc. Iva Hraste Sočo, Ana Vilenica, Petra Kurtela, Mila Elegović, Miro Ungar sa suprugom, Tihana Harapin Zalepugin, Zvončica Vučković, Dinko Bogdanić, Loredana Bahorić, dr. Vesna Ramljak, dr. Elia Paljetak i dr. Mato Paljetak, dr. Nikola Milojević, dr. Mladen Duduković, Jelena Orešković Ataybeki, Lana Pavić i Marko Kožul, Lana Puljić, Nana Nadarević, Dubravka Šeparović Mušović, dr. Jadranka Šeparović Hanževački, Irena Tereza Prpić, Janja Benić, Snježana Banović, Branka Cvitković, Borna Kotromanić…

Za uvod u ovu posebnu večer bio je zadužen najuspješniji hrvatski operni pjevač, Ronald Braus, koji je svojim prepoznatljivim i ugodnim glasom zaželio dobrodošlicu i otvorio ljetnu sezonu u Kavkazu. Irma i prateći glazbenici, glazbenim su odabirom zabavljali prisutne goste, a dobre atmosfere nije nedostajalo.

S obzirom da je kavana Kavkaz od samih početaka partner kulturnih događanja, ovo je bila prilika za najaviti dva festivala koja Kavkaz podupire. Tako je intendantica HNK u Zagrebu dr. Iva Hraste Sočo najavila Zagreb Opera Festival, koji će ugostiti sve 4 hrvatske operne kuće i goste iz Slovenije, dok je Ronald Braus najavio 5. izdanje festivala Rovinj art&more koji započinje 8. srpnja 2023., svečanom izvedbom kantate Carmina Burana u izvedbi Zbora HRT-a i solista, a kroz tri mjeseca će ugostiti brojne umjetnike i ansamble na nekoliko atraktivnih lokacija u Rovinju.

Glavna zvijezda Welcome Summer Partyja bio je sendvič 'Don Juan' by Hungry Anja (Anja Maršić), premijerno predstavljen na ovome eventu. Ukusna delicija proizašla je iz kuhinjske čarolije poznate gastro blogerice, kao plod suradnje s Kazališnom kavanom Kavkaz. Ideja o kreiranju brendiranog jela na jelovniku nastala je iz želje da se gostima Kazališne kavane Kavkaz, osim ukusnih jela sa standardnog jelovnika, ponudi dodatan inovativan i zanimljiv izbor. Ovoga puta, Anja je, uz asistenciju glavnog šefa kuhinje Ivana, posebno za Kazališnu kavanu Kavkaz osmislila osvježavajući ljetni sendvič, koji obiluje njezinim omiljenim sastojcima koji će sa stilom zasititi gladna nepca tijekom nadolazećih toplih dana. Klasično fino brioche pecivo ispunjeno je slojevima marinirane rajčice, rikule, kremaste burrate i grilanih kozica, koje u Zagreb donose dašak morskih radosti. Sendvič 'Don Juan' by Hungry Anja ući će u stalni postav gastro ponude i gosti Kazališne kavane Kavkaz u ovim okusima moći će uživati dulje vrijeme. Osim ukusnog sendviča, predstavljen je i novitet iz svijeta pića - božanstveno vino koje svojim bogatim okusom upotpunjuje svako nepce.

Kako bi gostima tijekom cijele godine donosila zanimljive gastro kombinacije, Kazališna kavana Kavkaz nastavljat će sa zanimljivim suradnjama te će vjerni gosti svim čulima uživati u uzbudljivoj gastronomskoj jeseni i zimi.

Foto: Bojan Zibar