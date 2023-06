Crvena Jabuka priprema veliki ljetni koncert u Opatiji

Jedan od najdugovječnijih bandova na ovim prostorima, koji je odavno stekao status kultnog banda, Crvena Jabuka, nakon prepune zagrebačke Arene i valentinovskog koncerta 'Tamo gdje ljubav počinje' te velike američko-kanadske turneje 'Od srca do srca', u sklopu ljetne turneje, 01. srpnja dolazi i na predivnu Ljetnu pozornicu u Opatiji.

'Stižu me sjećanja', 'To mi radi', 'Nekako s proljeća', 'Volio bih da si tu', 'Tuga, ti i ja', 'Ne dam da ovaj osjećaj ode', 'Sanjam te' samo su neki od najvećih, bezvremenskih hitova ovog legendarnog banda, uz koje su stasale, ali i zaljubljivale se mnoge generacije, a u kojima će imati prilike uživati i publika u Opatiji. Bit će to sjajna prilika za retrospektivu jedne glazbene karijere, duge skoro četiri desetljeća.

Ljetna noć, najljepše ljubavne pjesme i jedna od najatraktivnijih pozornica na Mediteranu, razlozi su zbog kojih je ovaj koncert proglašen jednim od najiščekivanijih ljetnih koncerata, za koji ulaznice možete pronaći putem sustava Entrio.

Foto: Marina Pešić