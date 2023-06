Svoju dugogodišnju ljubav prema modi za mladenke, a koja je već rezultirala brojnim bestselling vjenčanim haljinama, Aleksandra Dojčinović pretočila je ovih dana u Le Concept, ekskluzivni vjenčani salon, tik do njenog butika u zagrebačkoj Ilici 15, čime je svoje poslovno carstvo proširila na ukupno 850 kvadrata - čistog luksuza. Naime, vjenčane haljine tek su dio ponude Le Concepta koji je zapravo, kao što ime sugerira, multifunkcionalni, ali i multimedijalni prostor koncipiran na način da mladenkama, na jednom mjestu, ponudi baš sve što im za najvažniji dan u životu treba.

„Nije tajna da volim kreirati vjenčanice, još otkako sam se počela baviti ovim poslom. Nakupila se u ovih dvadeset godina rada fina kolekcija mojih haljina koje su djevojke nosile na vlastitim vjenčanjima u gotovo svim dijelovima svijeta. Kada se otvorila prilika da svoj dućan u Ilici proširim na susjedni prostor, shvatila sam to kao znak da je kucnuo čas da tu svoju dodatnu ljubav pretočim u posao i tako je nastao Le Concept, koji se savršeno nadopunjuje s mojim butikom, uz iznimku što, budući da je to ipak concept store, tu nudimo vjenčanice nekih od najvećih kuća današnjice“ - govori Dojčinović i veli da je posebno ponosna na impresivan izbor haljina Vere Wang, američke dizajnerice koju s pravom zovu kraljicom vjenčanih haljina.

Upravo u njenim su se kreacijama, naime, što na filmskom platnu, što u stvarnom životu, udale neke od najljepših i najutjecajnijih žena svijeta poput Hailey Bieber, Ariane Grande, Kim Kardashian, Victorie Beckham, Mariah Carey, Gwen Stefani. Aleksandra je dizajnere pomno birala, a uz Wang tu su još Blumarine, Dovita Milano, Alberto Palatchi, Herve Paris, sve redom IT dizajneri ove branše, stilovima pak poprilično različiti, kako bi se zadovoljile potrebe svih profila mladenki, koje danas od svog vjenčanja gotovo sve redom traže nešto više, ono nešto po čemu će najvažniji dan u njihovom životu biti zaista poseban.

Zbog toga Le Concept, pojašnjava Dojčinović, nije tek tipičan salon vjenčanica, već mjesto za potpuno personalizirano iskustvo shoppinga, u maniri sličnih salona u svjetskim metropolama, što znači da svaka buduća mladenka treba unaprijed rezervirati svoj termin i tada cijeli prostor, uz sve popratne usluge, a njih nije malo, imati samo za sebe.

„Htjela sam djevojkama pružiti dašak svijeta u Zagrebu. Mislim da smo spremni za to, da djevojke danas prate trendove više no ikad. Postoji kod nas cijela generacija samosvjesnih, ambicioznih, mladih žena koje jako dobro znaju što žele i ovo je zaista pravo mjesto za ostvarenje svih njihovih želja. Da sam u pravu, svjedoči podatak da smo, prije nego smo otvorili, već imali značajan broj rezerviranih termina za probe, vjerujem da će ih biti neusporedivo više kada vide sve što smo pripremili, od usluga stilista, savjetnika, konstruktora i cijelog niza drugih eksperata koji surađuju na projektu. Tu su i cipele, specijalizirano donje rublje, naočale, ali i čaroban accessoires kojim, uz šešire, ukosnice, vela, rukavice i ukrase, dominira unikatan nakit i sve to, uz čašicu omiljenog pića, budući da u salonu imamo čak i bar, kako bi se klijentice osjećale opušteno i ugodno u svakom trenu. Želim naglasiti da to nije isključivo prodajni salon, haljine se, naravno, mogu kako kupiti tako i iznajmiti, mogu se čak i dati izraditi po mjeri, s cijenama koje su pristojne i ekvivalent kvaliteti, što znači da ima jednostavnih, divnih haljina i raskošnih luksuznih“ - otkriva naša najuspješnija dizajnerica.

Dizajn interijera, baš kao i onaj susjednog Lei Lou butika, potpisuje Ante Vrban, što ih čini zaokruženim pričama koje se savršeno nadograđuju jedna na drugu. Zidovi su ukrašeni slikama eminentnih, suvremenih, hrvatskih slikara iz Galerije Libar, a naglasak je, uz dizajnerski namještaj, bio na rasvjeti i ogledalima koje, ionako prostranom prostoru, daju dodatnu dubinu i raskoš, a budućim mladenkama savršenu kulisu za potpunu predodžbu svoje haljine za dan iz snova.

Više informacija potražite na web stranici: www.leconceptbyalex.com

Instagram profil: www.instagram.com/leconcept_byalex/

Foto: Matea Smolčić Senčar