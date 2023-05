Zaljubljeni kao prvog dana: Ben Affleck i Jennifer Lopez se 'ljubakali' na crvenom tepihu

Jennifer Lopez ovih dana odrađuje intervjue i crvene tepihe promovirajući svoj novi film 'The Mother', akcijski film u kojem igra glavnu ulogu. Na svečanu premijeru u Los Angelesu stigla je u pratnji supruga Bena Afflecka. Ben i Jennifer izgledaju zaljubljeni kao prvog dana, a Ben je ponovno jedva dočekao da je poljubi pred svima na crvenom tepihu. Inače, Jenniferina majka je ovih dana bila s gošća u jednom televizijskom showu gdje je ispričala kako se godinama nadala i molila da se Ben i Jennifer pomire. "Nije mi to nikada prije rekla. Znala sam da joj je bio jako drag, ali nije mi to nikada govorila", ispričala je Lopez koja je na crveni tepih došla u topiću i odijelu s dugačkim sakoom. U prvom planu su bili njezini izvježbani trbušnjaci.