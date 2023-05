Top ili flop: Jesu li ovo najgora modna izdanja slavnih frajera svih vremena?

Iznenadili svojim modnim odabirima

Kad god dođe do neke važne dodjele nagrada, premijere filma ili događaja koji se nipošto ne smije propustiti, poput Met Gale, jedva čekamo vidjeti outfite koje su slavni odabrali za tu prigodu. Slavne dame gotovo uvijek nas oduševe svojim izdanjima, a ni slavni frajeri ne zaostaju puno za njima - prošli su ti dani kada su oni nosili klasična odijela i smokinge, a sada radije biraju nešto u čemu će se istaknuti. Nekada im to pođe za rukom, a nekada bude totalni - flop. A u nastavku smo se prisjetile nekih outfita slavnih frajera koji su sve samo ne obični i pitamo se - jesu li to njihova najgora modna izdanja?