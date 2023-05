10 outfita slavnih dama zbog kojih se pitamo - jesu li 2000-e bile najgora modna era?

Top ili flop?

Od perja i šljokica, šiljaka i krzna, pa sve do traperica niskog struka i velikih proreza, 2000. godine bile su, u najmanju ruku, vrlo osebujna modna era. I dok su devedesete bile godine modnih trendova kakve i danas rado vraćamo u svoje ormare, novo tisućljeće donijelo nam je odvažnije lookove nego ikada prije. Kada pogledamo unatrag, danas bi rijetko tko odjenuo ovako nešto, no tada je to bilo 'in' pa se moramo zapitati - jesu li 2000. godine uistinu bile najgora modna era? Od J.Lo i Britney Spears pa sve do Christine Aguilere, evo nekoliko outfita slavnih dama koji su obilježili ovu eru.