Ovo su najgore odjevene zvijezde Oscara: Halle Berry je pokazala i previše

Lesley Paterson, škotska triatlonka i koautorica scenarija za film "All Quiet On The Western Front", defitinitvno je bila jedna od najgore odjevnih na crvenom tepihu. Došla je u haljini brenda KolchagovBarba, no cjelokupni dojam je bio vrlo loš. Haljina je izgledala kao da joj je prevelika i nikako nije bila u stilu glamouroznog crvenog tepiha.