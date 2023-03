Oscar 2023.: Ove dame su oduševile modnim odabirom

95. dodjela zlatnih kipića, najprestižnije filmske nagrade održana je u nedjelju 12. ožujka u Los Angelesu. I dok je Akademija odlučila kako će ove godine crveni tepih postati boje šampanjca, slavne dame su se držale pravila kako će na crveni tepih doći glamurozne. Osim o haljnama o kojima će se sigurno još dugo pričati, cijelu večer je obilježila dominacija filma Everything Everywhere All at Once koji je slavio u čak 7 kategorija i to onim važnim od nagrade za redatelje, glavne glumica, sporednog glumca i glumice, do izvornog scenarija, montaže i one glavne za najbolji film u cjelini. Michelle Yeoh slavila je za glavnu glumicu a oduševila je u bijeloj haljini s perjem Dior Haute Couture.