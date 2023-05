Nicole Kidman 'očitala modnu lekciju' svima na dodjeli Country Music nagrada

Kada bismo trebali u jednoj riječi opisati crveni tepih dodjele Academy of Country Music Awards u New Yorku, bila bi to KIČ. Naime, sve je blještalo od šljokica, pomalo čudnih kreacija i živih boja. No, sve je oduševilo izdanje oskarovke Nicole Kidman koja je stigla u pratnji svog supruga Keitha Urbana. U jednostavnom no vrlo efektnom odijelu modne kuće Chanel, Nicole je još jednom potvrdila status jedne od najbolje odjevenih glumica svijeta. Isto se baš i ne može reći za ostale gošće dodjele nagrada. U galeriji provjeri tko je sve odlučio pokazati sve svoje adute ili samo jako puno šljokica.