Mango ima veliko sniženje do 70 posto - izdvojile smo top ljetne komade

Ljeto je vrijeme za godišnje odmore, putovanja, ali i za ležerne ljetne zabave. No za sve to su potrebni i super ljetni outfiti, a kako su sniženja već počela različiti komadi mogu se pronaći po vrlo povoljnim cijenama.

Trenutno traju sniženja u svim dućanima, pa je i u omiljenom španjolskom high street brendu Mango počelo je sniženje do 70 posto. Mnoge žene vole njihove komade jer svatko može pronaći nešto po svom izboru. Provjerile smo što sve nude i pronašle smo od klasičnih do upečatljivih modela za svaku sezonu. No kako je ljeto još pred nama odlučile smo pronaći različite ljetne komade koji se mogu nositi odmah, ali i koji će se sigurno nositi sljedećih sezona. Midi crno-bijela haljina se može nositi u različitim prilikama i vrlo je šik, dok je mini haljina u jarkoj boji s resicama komad koji najbolje pristaje vrućim ljetnim zabavama.

Ako tražiš ljetne komade u kojima ćeš se osjećati razigrano onda u nastavku pogledaj naše favorite s ovog Mangovog sniženja. Pronašle smo posebne komade koji se mogu kombinirati na različite načine.

Sako - sniženo s 79,99 na 19,98 eur

Narančasti klasični sako s nježnim točkicama može se nositi tijekom cijele godine.

Midi haljina - sniženo s 29,99 na 12,99 eur

Ljetna haljina s tankim naramenicama i naboranim strukom u toplim nijansama istaknut će preplanuli ten.

Midi suknja - sniženo s 99,99 na 59,99 eur

Suknja od satena je poseban, ali i klasičan komad koji se može nositi na različite načine.

Top - sniženo s 39,99 na 19,99 eur

Šarena bluza uvijek je dobar izbor za ljetne dane, a može se kombinirati na različite načine.

Sandale - sniženo s 45,99 na 22,93 eur

Svaka žena će se osjećati seksi i posebno u zelenim sandalama poput ovih.

Midi haljina - sniženo s 59,99 na 35,99 eur

Crno-bijela kombinacija je vrlo klasična, a opet se može nositi u različitim prilikama.

Midi haljina - sniženo s 59,99 na 35,99 eur

Haljina u jarkoj boji je omiljeni komad tijekom ljeta, a ova model ima i resice što stvara dojam lepršavosti.

Body - sniženo s 22,99 na 15,99 eur

Body na jedno rame s velikim volanom može se nositi s trapericama, ali i suknjom.

Midi suknja - sniženo s 29,99 na 22,99 eur

Nježna suknja s cvjetnim uzorkom klasičan je i vrlo romantičan komad koji se može nositi nekoliko godina.

Bluza - sniženo s 49.99 na 29.99 eur

Ležerna bluza je također klasičan komad za ljetne dane i različite lookove.