Lupita Nyong'o oduševila neobičnom kreacijom na crvenom tepihu Tony Awards

Sezona dodjele nagrada očito nikad ne završava. Tako je u nedjelju u United Palace u New Yorku održana tradicionalna dodjela nagrada Tony. Nagrada je to koja se dodjeljuje najboljim kazališnim ostvarenjima na Broadwayu. Ni ovaj put nije nedostajalo slavnih faca, ali i doista drugačijih modnih kombinacija. Od onih koje su se odjenule kao da su Disney princeze, pa do Lupite koja je nosila umjetničko djelo. Tko je bio najbolji, a tko najgori, prosudi sama.