Kaubojke su hit sezone - pronašle smo 10 TOP modela

Znamo da se mnogi trendovi vraćaju u određenim ciklusima stoga nije neobično što su se ponovno pojavile kaubojske čizme u novim kolekcijama za jesen/zimu. Posljednjih nekoliko sezona mogli smo svjedočiti nekim elementima iz modnih kombinacija Divljeg zapada, a sada sve trendseterice ponovno obožavaju kaubojske čizme.

Ove sezone nose se kaubojske čizme sa šarama, ali u nekoliko boja. Mnoge žene će obožavati i modele s resicama koje svakako daju jedan poseban twist. No svaki high street brend ponudio je minimalističke modele kaubojskih čizama koje će pristajati uz svaki jesenski i zimski outfit. Beyoncé, Emily Ratajkowski i Kendall Jenner već su kaubojske čizme odabrale kao it komad za novu sezonu pa vjerujemo da će to samo povećati njihovu popularnost.

Budi najbolja verzija sebe.

Ako i ti tražiš novi model za ovu sezonu u nastavku pogledaj kakve smo modele pronašle u Mangu, Reservedu, Zari i H&M-u.