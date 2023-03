Ne zaboravi se odjenuti slojevito: Kardigani i veste koje jedva čekamo nositi ovo proljeće

Još malo i teške kapute moći ćeš spremiti u ormar do iduće zime. Proljeće je blizu, a s njim i puno ležernija i ugodnija odjeća. No, ovo je klimatološki prevrtljivo doba godine. Vruće je sve dok ima sunca, a čim se ono čak i nakratko skrije, postaje hladno i u tren se možeš prehladiti. Zato je bitno pametno se obući, a to u ovom periodu podrazumijeva slojevitost.

Tu na scenu stupaju veste i kardigani koje dolaze u bezbroj modela, boja i uzoraka zbog čega ih možeš iskombinirati na štogod poželiš. Jednako dobro idu na traperice i običnu bijelu pamučnu majicu ili na haljinu ili pak na kožne hlače. Kada ti ne trebaju spakiraš ih u torbu ili zavežeš oko struka i uživaš u prvom proljetnom suncu. Pročešljale smo high street ponudu u potrazi za najljepšim vestama i kardiganima pa izdvojile ovih deset.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Zara, 29,95 eura

Pleteni kardigan s V-izrezom i dugim rukavima, spuštenim ramenima, našivenim džepovima i frontalnim kopčanjem na gumbe.

Mango, 9,28 eura

Prošarana vesta na preklop, s bočnim vezanjem u struku, bez džepova.

HM, 32,97 eura

Izvezena vesta u krem boji s motivima crvenih jagoda, okruglim ovratnikom i trapez rukavima.

Sinsay, 19,99 eura

Ljubičasto-narančasti kardigan s V izrezom, dugim rukavima, ležernog stila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Zara, 25,95 eura

Dugi prugasti kardigan s V izrezom u tamnoplavoj boji. Može biti i haljina.

HM, 32,97 eura

Pletena vesta u sivoj boji s ovratnikom na kojem su u dva reda ušiveni umjetni biseri.

Mango, 25,99 eura

ratki kardigan uskog boda, u boji fuksije, sa sedefastim gumbima.

HM, 23,55 eura

Uski rebrasti kardigan s V izrezom u svijetloj bež nijansi s izvezenim floralnim motivima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Zara, 29,95 eura

Šareni pleteni kardigan od žakara, s floralnim motivima i umjetnim biserima, okruglog ovratnika i dugih rukava.

Mango, 17,99 eura

Predimenzionirani pleteni kardigan s uzorkom i prednjim kopčanjem na gumbe, u ružičastoj boji.