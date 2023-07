Borba dizajnerskih torbica slavnih dama: Koja je tvoj favorit?

Iako je ljeto paparazzi rade punom parom. Tako su u utorak imali pune ruke posla. Naime, u Los Angelesu su uhvatili Jennifer Lopez u šoping izdanju. Naravno, slavna pjevačica je i za šoping itekako dotjerana. Lopez je plijenila poglede u oversized lepršavom kombinezonu upečatljivo crvene boje, koji je nadopunila po mnogima najpoželjnijom torbicom svih vremena- Birkin torbicom s potpisom modne kuće Hermes. To je ujedno po procjenama i najskuplja torbica na svijetu jer nerijetko na aukcijama doseže vrtoglave cifre preko 30 000 eura. S druge strane SAD-a, točnije u New Yorku, paparazzi su uhvatili Angelinu Jolie koja je sa sinom Paxom i kćeri Zaharom letjela iz New Yorka u Los Angeles gdje žive. Angelina se odlučila za ležeran look u kojem su glavne zvijezde baloner i dizajnerska torbica. Angelina nosi torbicu modnog brenda Loro Piana, model Sesia koja stoji 4000 eura. Obje torbice definitivno spadaju u klasike. No koja je tvoj favorit?