Iako se kupaći kostimi nose intenzivno samo nekoliko tjedana u godini ipak je na početku ljeta važno odabrati idealan kupaći kostim u kojem ćeš se osjećati dobro. Većina žena voli imati nekoliko različitih modela, badića, a među njima se obično i nalazi bikini. Zanimljivo je da su svi high street brendovi pripremili različite modele bikinija u jarkim bojama pa nam predlažu veselo i vrlo raskošno ljeto. Osim toga vrlo su popularni kupaći kostimi koji imaju naborane dijelove ili neke raskošnije teksture, a kada se svemu dodaju i bolje poput žute, narančaste ili zelene sigurno je da će takvim modelima žene teško odoljeti.

Upravo zbog super bikinija u snažnoj boji mnoge žene će se osjećati posebno, a ove godine je i veliki naglasak na asimetričnim modelima. Stoga naramenice nisu iste ili je gornji dio bikinija zanimljivo zaobljen ili je donji naboran. Svakako detalji koje treba uzeti u obzir kod odabira.

Mango i Zara imaju vrlo zanimljive i trendi bikiniji u boji i stoga smo odlučile izabrati deset najljepših. No ono što će se posebno svidjeti ženama je da imaju vrlo različitu ponudu modela. Od gornjih sportskih dijelova do posebno nabranih i ženstvenih. No tu si i bikiniji s detaljima poput šljoljke, ali brazilski model bikinija. U našoj galeriji možeš pogledati najljepše modele bikinija iz Manga i Zare