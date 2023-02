Tajne iz spavaće sobe: Šest seksualnih navika koje imaju najsretniji parovi

Bez obzira na to što neki ljudi mislili, seks je vrlo važan dio svake sretne veze, ako ne i jedan od najvažnijih. To je nešto što radimo samo sa svojim partnerom i ni s kim drugim, pa je to ono što našu vezu izdvaja od svih drugih veza koje imamo s drugim ljudima i čini ju posebnom. Osim toga, seks nam daje priliku da se povežemo sa svojim partnerom na jedan drugačiji način, stoga je vrlo važno seksualni život održavati uzbudljivim i postojanim.

Iako veza u teoriji može preživjeti bez seksa, on ipak ima brojne pozitivne učinke na naš odnos s voljenom osobom, a tome u prilog idu i brojna istraživanja - ona pokazuju da seks u monogamnoj vezi povećava našu razinu predanosti i emocionalne povezanosti s partnerom. Osim toga, izražavanje ljubavi kroz seks povećava vjerojatnost da parovi ostanu zajedno, a kao rezultat toga, seks je pozitivno povezan s nižom stopom razvoda.

Dakle, bolji seksualni život znači i sretniju (ali i dulju) vezu, a kako bi i tvoja veza bila sretna i ispunjena, nekoliko je stvari koje trebaš znati. U nastavku saznaj kojih to šest navika imaju svi sretni parovi kada je seks u pitanju, a zatim ih uključi u svoju svakodnevicu i primijeni i na svoju vezu - a promjena će biti i više nego vidljiva.