Očekuješ da ti partner čita misli? 7 znakova da si ti toksična osoba u vezi

Kada par ima probleme u vezi, u mnogim slučajevima to znači da su oba partnera pridonijela stvaranju problema. U zdravoj vezi oba partnera moraju podržavati zajedništvo, raditi kompromise i nadilaziti probleme. No, postoje i toksične veze, a to su odnosi u kojima se ništa ne može riješiti. No ponekad se jedna strana ponaša toksično i jača negativnostu u vezi. Stoga ako se osjećaš loše u ljubavnom odnosu važno je da se upitaš "jesam li u toksičnom odnosu?". No onda je sljedeći korak zapitati se koliko ti stvaraš tu negativnost i jesi li uzrok problema.

Međutim, prije nego pročitaš koji su sve znakovi toksičnog odnosa i ponašaš li se tako vrlo je važno razumjeti koje su posljedice. Istraživanja psihologa objašnjavaju da toksično ponašanje stvara lošu kvalitetu odnosa jer jedna strana pokušava dominirati. Tijekom vremena se stvara stres, konflikti, a u nekim slučajevima postoji i zlostavljanje.

Osim toga, u takvom odnosu osoba može osjećati da slabi njezino fizičko i mentalno zdravlje što može voditi do problema kao što su depresija i tjeskoba te razvoja drugih mentalnih problema. Ako sumnjaš da si u toksičnoj vezi, ali i da si ti upravo osoba koja izaziva toksičnost, onda u nastavku otkrij obrasce ponašnja koja vode u probleme.