Ohladio se? Prepoznaj znakove da vam je veza u ozbiljnoj krizi

Ohladi li se frajer nakon nekoliko dejtova i odjednom se prestane javljati, gotovo je sigurno da te prekrižio. Možda mu se nešto zaista dogodilo, možda mu je na poslu kaotično, no u većini slučajeva muškarci na početku nestanu jer osjete da je to nije ono što trenutno traže, jer su našli nekog drugog ili jer imaju drugačije planove. Naravno da je bolje da ti to jasno kaže, no kako god saznala da frajer s kim si izlazila nije za tebe, vjerojatno ćeš brzo prijeći preko zahlađenja, posvetiti se sebi i nastaviti dalje.

Ali što kad se naš dugogodišnji partner odjednom ohladi? OK, sumnjamo da se moguće ohladiti od danas do sutra jer postoje znakovi i promjene u ponašanju koje ukazuju. Ni u toj situaciji nije lako pogledati istini u oči i priznati si da vam komunikacija nije kao prije i da polagano postajete stranci. Dojma si da je tvoj partner sve više pasivni igrač i da ga nešto muči, ali tu temu nikako da otvorite. Upravo suprotno - pravite se da je sve uobičajeno, no oboje znate da nije. U tim trenucima u glavi su ti vjerojatno scenariji o tome da je vaša veza gotova. Ne mora značiti. Imaj na umu da svaki odnos, pa tako i veza, ima svojih uspona i padova te da nije ništa čudno ako je i vašu zahvatilo takvo razdoblje. Uostalom, uspijete li ga prevladati kao par, u najboljem bi slučaju veza mogla biti još bolja.

Pitaš se zašto se uopće događaju takva razdoblja? Pa, nema odgovora koji bi vrijedio za sve. Moguće je da jedna strana misli da ju partner guši, da se odnos prebrzo ili presporo razvija, da jedna strana nije sigurna u to što želi ili da prolazi neko teže razdoblje. Velike su šanse da se upravo zbog nekih od ovih razloga tvoj partner ponaša čudno ili se povlači u sebe. U nastavku donosimo sedam najčešćih znakova gubitka interesa u dužoj vezi.