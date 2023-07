Iz prve ruke: Zašto je bolje ući u brak u 30-ima, a ne u 20-ima?

Svatko ima svoju životnu priču - svoje iskustvo ljubavi, braka, razvoda. Ovisno o tome što želi u životu i kako se odigravao životni scenarij. Naravno, svatko bi trebao živjeti prema onome što želi, ali ponekad je dobro čuti i tuđa iskustva i vidjeti može li se nešto naučiti iz njih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Autorica Joelle Speranza u tridesetim je godinama i sada je u drugom braku. Prvi put se udala s 26 godina i razvela dvije godine kasnije. Kako sama kaže "ponosna sam jer sam se razvela u dvadesetima. Imala sam hrabrosti otići, pokupiti ostatke i opet započeti život kada su svi moji prijatelji vjenčali i dobivali djecu". Dodaje da je mogla ostati u lošoj situaciji i zaspati svaku večer pored osobe s kojom više ne želi biti u braku. No odlučila je otići i živjeti svoje snove te je zahvalna na iskustvu koje je dobila u lošem braku.

Joelle Speranza odlučila je naučiti sve što može iz bivšeg braka, a upravo to ju je dovelo do mjesta na kojem je sada. Sretno udana žena i mama djevojčice. O svom iskustvu napisala je knjigu "Trash the Dress: Stories of Celebrating Divorce in Your 20s" i pokrenula online grupu podrške za žene. "Kada je moj prvi brak završio, napravila sam popis kvaliteta koje želim da ima moj budući suprug i srećom pronašla sam osobu koja ima sve s tog popisa", napisala je Joelle. Kako sama dalje navodi, puno je bolje vjenčati se u 30-ima nego u 20-ima.

Za brak je najvažnije pronaći pravu osobu, ali brak u tridesetima ima sljedeće prednosti u odnosu na dvadesete, barem tako tvrdi Joelle Speranza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

POGLEDAJ VIDEO: Koliko različite uloge u životu utječu na identitet žena?

Puno iskustva i zabave

Do početka tridesetih vjerojatno si puno izlazila, doživjela puno toga i više ne osjećaš ljubav prema 'zločestim dečkima'. Osim toga, imala si vremena da se oporaviš od prvog velikog brodoloma, slomljeno srce je zaliječeno. Mnoge žene se udaju u dvadesetima jer misle da neće pronaći nikoga ako prekinu odnos i da je prva ljubav najveća.

Stvaranje vlastite osobnosti

Dvadesete godine su vrijeme kada ljudi stvaraju sebe i ostvaruju svoje želje. Do 30-ih godina saznaš tko si i što možeš ponuditi partneru. Također s godinama dolazi zrelost i bolje komunikacijske vještine. Parovi se puno manje svađaju oko sitnica, a ni ne guraju probleme pod tepih jer su ih s godinama naučili rješavati.

Godine donose svjesnost

Kako godine prolaze ljudi odrastaju, imaju više iskustva i znaju što žele. U tridesetima ljudi ne žele gubiti vrijeme na loše dejtove ili loše veze, pa se odlučuju za partnera s kojim imaju budućnost. Također jedan od važnih faktora u životu je i upravljanje troškovima. Novac je često uzrok svađama u braku i razlog zašto se mnogi parovi razvode. Tko želi potrošiti vrijeme na svađe oko novaca?

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Jasan stav i zauzimanje za sebe

Poslovna situacija je bolja u tridesetima kada ljudi pronađu svoj put i onda se mogu fokusirati na bračni život. I vrlo je važno da ljudi već imaju svoj glas. U dvadesetima mladi ljudi mogu osjećati pritisak od obitelji, prijatelja i društvenog okruženja i željeti slijediti tuđe obrasce. U tridesetima obično imaju snage dići svoj glas i zauzeti se za sebe. a upravo to će te odvesti do mjesta na kojem želiš biti i s kime želiš biti na životnom putovanju.