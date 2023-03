Vrijeme za prekid: Znakovi da forsiraš vezu koja nije prava

Upoznala si nekoga i sve se razvija jako lijepo. Bili ste na nekoliko spojeva, dopisujete se svaki dan i postoje svi znakovi da se to pretvara u nešto posebno. Ili drugi scenarij, možda ste zajedno već dulje vrijeme i sve je jako ugodno. Međutim onda se počne pojavljivati onaj neugodan osjećaj koji ti ne da mira. Je li on stvarno pravi muškarac za tebe ili samo gubiš vrijeme? Istina je da ljudi znaju kada su sigurni i kada ih muči osjećaj nesigurnosti, samo je ovo drugo puno teže priznati jer možda vodi do prekida veze.

Izlazak iz ljubavnog odnosa nikada nije jednostavan i samo jedan korak, a osim toga većina ljudi ignorira znakove koji pokazuju da je vrijeme za prekid. Mnogi će ostati u vezi jer ne vole biti sami ili zato što misle da je u redu nastaviti nešto što je započeto. Možda osoba zadovoljava sve kriterije, ali ipak ono nešto nedostaje. Ponekad dođe kraj ljubavi iako ni jedna strana nije učinila ništa loše, jednostavno kao osobe ne odgovaraju jedno drugome i ne funkcioniraju u paru. No teško je odrediti što nedostaje ako se nema u nešto pokazati prstom. Sljedeći znakovi pokazuju da je veza na kraju i da jednostavno niste jedno za drugo.