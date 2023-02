Ništa nije kao prije: Pet jasnih znakova da si 'prerasla' vezu

Prisjeti se svojih romantičnih početaka. Na početku svake veze većina je parova u oblacima te vide samo partnerove vrline. Onda, u nekom prijelaznom stadiju, skinu ružičaste naočale i vezu počnu sagledavati s manama i vrlinama. No što kad u jednom trenutku shvatiš da bi željela nešto više, da se tvoj partner promijenio ili da si jednostavno prerasla taj odnos?

Možda se on doista jest promijenio, no veće su šanse da te popustila početna opijenost i da ste se bolje upoznali. Spoznaja da to više nije 'to' sigurno nije ugodna, no tako je kako je. Ne traju sve veze vječno i mnoge puknu upravo kad se par pobliže upozna. Jer na početku je sve savršeno.

S vremenom shvate da više ne dijele iste interese, da se razilaze ili da je jedna strana par koraka iznad druge.

Budi najbolja verzija sebe.

U nastavku donosimo jasne znakove da ova veza više nije za tebe. To trebate što prije iskomunicirati i, ne vidite li prostora za napredak, ljudski se razići.