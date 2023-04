Mnogima omiljena, ali i najopasnija: Ova poza 'kriva' je za najviše ozljeda tijekom seksa

Zahvaljujući kamasutri, postoji cijeli niz seksualnih poza koje možeš isprobati, a za neke od njih većina nas nikada nije ni čula. Gotovo svakodnevno saznajemo za neke nove poze, a iako je poželjno s vremena na vrijeme isprobati nešto novo, treba imati na umu da određene poze mogu biti opasne ako ne znaš kako ih pravilno izvesti.

Iako se to čini nemoguće, jer seks je tu da nam donese zadovoljstvo, a ne bol, postoje neka istraživanja koja govore da neke seks poze mogu dovesti do raznih ozljeda. Od prijeloma penisa do ozljeda grlića maternice i neželjenog otjecanja genitalija, igrice pod plahtama zapravo su mnogo opasnije nego što misliš - posebno ako ti i tvoj partner ne stanete samo na misionarskoj pozi.

Dvije najopasnije poze

A kada govorimo o seks pozama koje su najopasnije, istraživanja su pokazala da se na prva dva mjesta kriju dvije poze koje su itekako česte i koje većina parova redovito prakticira. Prema istraživanju, poza u kojoj je žena gore, odnosno kaubojka, najopasnija je seks poza koja postoji i odgovorna je za čak polovicu prijeloma penisa koji se dogode u spavaćoj sobi.

Na drugom mjestu nalazi se doggy-style poza, koja stoji iza 29% ozljeda povezanih sa seksom. A kako je to otkriveno? Za svoje istraživanje liječnici i akademici promatrali su pacijente u tri jedinice hitne pomoći sa sumnjom na 'prijelom penisa' tijekom razdoblja od 13 godina. Polovica muškaraca primljenih u bolnicu izjavila je da su čuli pucanje prije nego što su osjetili bol, a neki su također osjetili simptome otekline.

Najviše ozljeda kod muškaraca

"Naše istraživanje podupire činjenicu da je spolni odnos sa ženom koja je gore potencijalno najrizičniji seksualni položaj povezan s prijelomom penisa", zaključili su autori, čije je istraživanje objavljeno u časopisu Advances in Urology.

"Naša hipoteza je da kada je žena gore, ona obično kontrolira pokret cijelom tjelesnom težinom kada se spušta na penis u erekciji i ne može se odmah zaustaviti kada dođe do krive penetracije koja uzrokuje prijelom penisa. Kada muškarac kontrolira pokret, ima bolje šanse zaustaviti penetraciju ako osjeti bol", istaknuli su autori.

Dakle, ove su poze opasne ponajprije za tvog dragog, no bez obzira na to, uvijek treba biti na oprezu kada je seks u pitanju - jer nitko ne želi završiti na hitnoj.