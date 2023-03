Koja li je tajna sretnih odnosa? Zajedničke aktivnosti koje jamče dugu vezu

Kompatibilnost, uvažavanje, povezanost, razumijevanje... nastavi niz. Sve su to osobine zdravog partnerskog odnosa. Nakon razdoblja 'ružičastih naočala', tijekom kojeg sve gledamo kroz prizmu: Sve je super, sve je za pet, mnoge veze naiđu na prepreke. Romantične geste s vremenom postanu rjeđe, a ponekad se javi i nerazumijevanje u komunikaciji. Partnera konačno počinjemo sagledavati kao osobu s manama i vrlinama jer nas je popustila početna preplavljenost.

Ljubavni odnos tad je na raskrižju - ili će prerasti u čvrst odnos ili će puknuti. I nije rijetkost da se upravo u tom prijelaznom času par zapita koja je tajna savršene veze. Je li baš tvoja veza prava? Zdrava veza dvosmjeran je proces pa je nužno da je oboma stalo. A kako bi veza bila dugotrajna i ispunjena veseljem, ali i strašću, potrebno se posvetiti malim trenucima. U stresnoj svakodnevici neki su parovi skloni zanemariti zajedničke trenutke. Nemojte ih stavljati po strani jer upravo oni unose 'ono nešto'. Posvetite se jedno drugome i nadogradite vezu.

Po mišljenju kliničke psihologinje Zainab Delawalle, ovih pet zajedničkih aktivnosti tajna su sretne veze. Sigurne smo da će tako provedeno vrijeme učvrstiti tvoju vezu.

Samo vaše vrijeme

Kako bi reagirala kad bi ti netko rekao da je tajna uspješne veze u zajedničkom vremenu? Sasvim logično, zar ne? U doba kad smo okruženi tehnologijom, često mislimo da smo jedni s drugima, a zapravo je svatko u svom 'filmu. Eto primjera: partner i ti sjedite na jutarnjoj kavi i umjesto da razgovarate, svatko gleda u svoj mobitel. Ne možemo baš reći da je to kvalitetno provedeno vrijeme. Budući da se događa da se parovi radnim danima slabo viđaju, pokušajte zajedničke trenutke što bolje iskoristiti. Gledajte se u oči, usredotočite se, nasmijte - kao da ste ponovno na prvom dejtu. To će ojačati osjećaj privrženosti i učinit će da zaista pomislite koliko jednom drugom značite. Ne daj da ti mobitel i Instagram u nekim prilikama bude važniji od njega/nje.

Razgovarajte o svojim viđenjima vaše veze, budućnosti života... ''Kod sretnih parova komunikacijska su vrata širom otvorena pa i ako se dogodi neki problem, oni o tome razgovaraju bez da ugrože vezu'', kaže Delawalla za HuffPost. Upravo za to služi 'samo vaše vrijeme'. Tad možete dokučiti postoji li kakav problem, ali i razgovarati o lijepim stvarima - bez zadrške i osjećaja da se hvališ.

Igrajte se (ne samo u krevetu)

Društvene igre nisu rezervirane samo za djecu i mladenačke proslave. Nabavi društvenu igru ili instaliraj neku na mobitel i zaigraj s partnerom. Takva zajednička aktivnost nasmijat će vas, opustiti, ali i dati priliku da se bolje upoznate. Znanost kaže da se zajedničkim zabavnim aktivnostima pojačava osjećaj bliskosti. Neka vam zato jedan dan u tjednu (ili barem mjesecu) bude rezerviran za večer društvenih igara. Pripremite zalogaje, nešto tekućine i zabavite se!

Izađite van

U određenim godinama neki parovi uđu u rutinu pa svaki vikend provode isto - u udobnosti svoga doma. Nemoj i ti biti ta. Redovita tjelesna aktivnost preduvjet je mentalnog zdravlja, a onda i sretne veze. A ima li što bolje od hodanja ili trčanja u paru? Odredite si dan kada ćete se zajedno kretati u prirodi. To može biti šetnja po naselju, vikend-izlet ili vožnja biciklom. Koliko će to često biti ovisi o vašim obavezama, no pokušajte što ćešće izaći iz kuće ili stana i udahnuti svjež zrak. Takva će vas aktivnost povezati više od lijenog izležavanja nakon ručka. Iako si i to nekad trebaš priuštiti, naravno.

U redu je ne raditi - ništa

Nemoj misliti da parovi u sretnim vezama neprestano nešto rade zajedno. Koliko god da zajedničke aktivnosti bile poželjne, treba naći balans i katkada odmoriti. Sasvim je u redu da vam večer bude filmska ili da popodne provedete pred televizorom. Možda ti baš odgovara kad u tišini sjedite jedno pored drugoga jer imaš osjećaj da sve znate, a možda tako puniš baterije. A to nam svima treba nakon napornog vremena. Najvažnije je da uživate zajedno i da se razumijete.

Na kraju dana porazgovarajte

Koliko se samo puta dogodi da parovi nakon napornog dana zauzmu svaki svoj dio kreveta i samo utonu u san? Nažalost prečesto. No oni čija je veza uspješna uspiju pronaći vremena za sebe. Volite se, mazite i dodirujte, a usput razgovarajte o životnim događajima, ali i nekim ozbiljnijim temama. Znamo da ti nekad nije do toga, i to je u redu, ali recept sretne veze jest upravo komunikacija i razumijevanje. Vaši razgovori ne trebaju stati na pitanju kako je bilo na poslu ili što ćemo sutra ručati, već nađite i otkrivajte zajedničke teme, raspravite o aktualnim događajima, pročitajte pa si preporučite knjigu...

Imaj dojam da zaista poznaješ svog partnera, a večer je savršeno vrijeme za sve vrste zbližavanja, zar ne?