7 stvari koje trebaš znati o braku ako želiš izbjeći razvod

Iako su statistike nemilosrdne i pokazuju da sve više brakova završava razvodom ipak ne treba odustati od ljubavi i braka. Uz ljubav, strpljenje i poštovanje brakovi mogu preživjeti i najjače oluje. Mnogi stručnjaci sve više daju savjete kako preživjeti velike probleme, a dalje uživati u podršci i zajedništvu.

Vikki Ziegler, odvjetnica i autorica koja se u svojoj karijeri bavila razvodima izdala je knjigu u kojoj je navela o čemu bi ljudi trebali razmišljati ako žele imati uspješan i dugovječan brak. Prema njenom mišljenju ljudi bi trebali promisliti kada ulaze u brak, a nije najvažnije tko će doći na svadbu i kako će izgledati interijer nego neke druge stvari.

"Što nije u redu s mojom prošlošću, zašto sam prekidala s ljudima, kako se mogu poboljšati, kako komuniciramo dok se svađamo - sve su to stvarno važna pitanja", navodi Ziegler, autorica knjige "The Pre-marital Planner: A Complete Legal Guide to a Perfect Marriage". Iako su njezini klijenti došli do razvoda zbog različitih razloga, Ziegler ipak navodi da postoje neke zajedničke stvari poput nedostatka komunikacije, svađanje bez poštovanja, bježanje iz braka ili varanje umjesto da se riješe problemi. "Ne bi došli do mene i razvodili se da su neke tehnike naučili prije braka", objasnila je odvjetnica za Brides.com.

Budi najbolja verzija sebe.

Iako se budućnost ne može predvidjeti ipak je najbolje osigurati što bolji početak. Dobro je saznati što kaže i ova odvjetnica koja je vidjela mnoge krajeve braka, ali i čula zbog čega ljudi žale i što su mogli napraviti bolje. Što je, prema odvjetnici za razvode, važno njegovati u vezi i braku saznaj u nastavku: