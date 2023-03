Što redoslijed rođenja otkriva o tvom seksualnom životu?

Svatko dobije neke epitete zbog redoslijeda rođenja u obitelji. Neke stvari su se toliko uvukle u razgovare da su čak postale predrasude. Najmlađe dijete je sigurno pomalo nesposobno, srednje uvijek traži pažnju. Jedinci su najviše razmaženi, a najstarije dijete je ozbiljno i odgovorno.

Bez obzira na to što i druge stvari puno više utječu na razvoj karaktera, ipak neka istraživanja pokazuju da redoslijed rođenja u obitelji ima određeni utjecaj. Kao i ako je osoba bila jedino dijete. Onda prema tome utječe i na ljubavni i seksualni život, a kako je mogao utjecati na tvoj pročitaj u nastavku.

Prvorođeno dijete

Djeca koja su rođena prva u obitelji vjerojatnije će biti oprezna, ali vole kontrolirati situacije. Također su odgovorna i pouzdana. No kako to utječe ponašanje u spavaćoj sobi? To znači da si osoba koja dobije točno što želi i zbog toga te neće zanimati lutanja i zabave za jednu noć. Znaš tko si, što želiš i uvijek ideš prema tome, po svojim pravilima. Muškarcu ćeš jasno dati do znanja što želiš u krevetu, a vjerojatno ćeš i biti dominantna.

Srednje dijete

Srednje dijete voli društvo i pomalo je buntovnik. Osim toga vrlo mu je važno da svoju grupu uvijek drži zajedno, a ta osobina može jako koristiti u velikim obiteljima. Odrastanje kao srednje dijete može jako utjecati i na druge segmentne života, pa i na ljubavni život. U seksualnom životu to znači da će u seksu davati i želi ugoditi. Sve ćeš učiniti kako bi partner bio zadovoljan. Tko zna, možda zato što te u djetinjstvu nisu dovoljno hvalili ili nisu imali vremena, ali jako želiš da svi budu sretni oko tebe, pa i ljubavnik. No onaj unutarnji buntovnik će povremeno preokrenuti scenarij kako bi život bio uzbudljiviji, piše Your Tango.

Najmlađe dijete

Najmlađe dijete se uvijek vezuje uz iste riječi "znatiželjno" i "traži pažnju", ali kada odraste imat će izražen seksualni apetit. S obzirom na lepršavu narav, vrlo ti je važno da se partner zabavi. No pružit ćeš mu uzbuđenje u krevetu i puno strasti. Tvom muškarcu nikada neće biti dosadno, to je sigurno. No kao osoba koja je uvijek dobila što je htjela ipak bi mogla biti tvrdoglava u vezi.

Jedino dijete

Odrastajući, jedinci se nikad nisu trebali natjecati za roditeljsku pažnju. Oni su odgovorni i pouzdani ljudi, ali vrlo često razmaženi i zahtjevni, a posebno u ljubavi. Kao takvi, vrlo ozbiljno shvaćaju ljubavni život. Velika je vjerojatnost da ćeš imati uspješan ljubavni život, ali nemoj zaboraviti da se trebaš truditi. Komunikacija i ranjivost vrlo su važni i zapamti da za kvalitetno partnerstvo trebaju oba partnera.