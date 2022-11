7 stvari koje bi razvedene žene htjele da su znale dok su bile u braku

Razvod je jedan od najstresnijih događaja u životu, osobito dođe li iznenada (iako, budimo iskrene nikada nije iznenada, već mi zanemarujemo, ignoriramo ili jednostavno ne prepoznajemo znakove koji upozoravaju na njega).

No, nakon nekog vremena, kada se oluja smiri i sve skupa slegne, možeš mirne glave promisliti o svemu i vidjeti što se to dogodilo, ali i krenuti naprijed, jača i, složit ćeš se, u boljem aranžmanu, no što si bila proteklih 5, 10, 15 ili više godina.

Bolje sama, nego u lošem društvu. A loše društvo, kada je o braku riječ, je svako ono u kojemu ne možeš živjeti u miru i biti to što jesi. Ili misliš drugačije? Jesi li mogla spasiti brak, ustvari jeste li mogli vas dvoje, da ste znali ono što znate danas?

Budi najbolja verzija sebe.

Što bi drugačije napravila u svom braku, s iskustvom koje imaš? U nastavku ti otkrivamo odgovore žena koje su se razvele, a dale su ih Huffpostu. Vjerujemo da ćeš se u nekima prepoznati.