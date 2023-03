Bez tabua: Ove slavne face priznale su da su bile ovisne o seksu

Koja je razlika između normalne želje za seksom i ovisnosti o seksu? Kada seks prelazi granicu "normalnog" i postaju ozbiljan zdravstveni problem koji zahtijeva liječenje? Ovisnost o seksu nije nimalo bezazlena, a prema definiciji Klinike Cleveland, ona podrazumijeva pretjerane seksualne misli, želje, porive ili ponašanja koja se ne mogu kontrolirati i uzrokuju štetu našim odnosima, financijama i drugim aspektima naših života.

Također nazvana "hiperseksualnost" i "kompulzivno seksualno ponašanje", ovisnost o seksu važno je prepoznati na vrijeme i izliječiti ju, a to najbolje znaju ove slavne osobe koje su i same bile ovisne o seksu i danas otvoreno progovaraju o tome. I nekim od najvećih zvijezda nije bilo lako kada je ova ovisnost u pitanju - tako se, primjerice, bivšem NBA igraču Lamaru Odomu zbog ovisnosti "raspao" brak s Khloé Kardashian, a poznati glumac Charlie Sheen otkrio je da je pozitivan na HIV.

No bez obzira na to kako su njihove ovisnosti o seksu utjecale na njihove živote, ove su slavne osobe hrabro progovorile o njima, a u nastavku smo izdvojile neke od njih za koje možda nisi znala da su nekoć bili veliki ovisnici o seksu.

Tiger Woods

Nakon što se još 2009. godine saznalo za njegove preljube, ikona golfa Tiger Woods otišao je na liječenje od ovisnosti o seksu. Prema riječima njegovog trenera Hanka Haneyja, Woods je nakon što je završio s terapijom rekao: "Ono što sam naučio jest da do kraja života ne mogu imati seks s nekim osim ako iskreno osjećam nešto prema toj osobi. Ako to učinim, dovodim sebe u opasnost."

Charlie Sheen

Najpoznatiji ovisnik o seksu definitivno je glumac Charlie Sheen, a još je davne 1995. godine priznao da je potrošio čak 53 tisuće dolara na "seksualne usluge" seksualnih radnica. Osim toga, 2000. godine za časopis Maxim rekao je da bi, ako bi morao pogađati, rekao da je do tog trenutka spavao s pet tisuća žena. Više od desetljeća kasnije, 2015. godine, glumac je javno objavio da je već četiri godine HIV pozitivan, iako je u cijelom svom životu samo dva puta imao spolne odnose bez zaštite.

Jada Pinkett Smith

U epizodi talk showa Red Table Talk, glumica i žena Willa Smitha Jada Pinkett Smith otkrila je da se borila s ovisnošću o seksu kad je bila mlađa, a bila je ovisna i o pornografiji. "Kad sam bila mlađa, definitivno mislim da sam imala neku vrstu ovisnosti o seksu. Mislila sam da se sve može popraviti seksom. Onda sam postala ovisnica o teretani", rekla je Pinkett Smith, koja je kasnije priznala i da je bila ovisna o alkoholu, a to je shvatila nakon što je u jednoj večeri popila nekoliko boca vina.

Lamar Odom

Bivši NBA igrač Lamar Odom ispričao je priču o svojoj skoro kobnoj ovisnosti o seksu u svojim memoarima, "Darkness to Light", i rekao je da je bio ovisan o seksu otkad zna za sebe. Osvrnuo se i na svoje brojne prevare tijekom braka s Khloé Kardashian i priznao da je imao ozbiljan problem. Za People je rekao da je njegova ovisnost o seksu bila okidač za korištenje droga jer je htio "udvostručiti taj dobar osjećaj". Na kraju, rekao je da mu je predoziranje 2015. godine bilo "poziv na buđenje".

Colin Farrell

Prije nego što je otišao na odvikavanje od svoje ovisnosti o seksu, irskog glumca Colina Farrella često su zvali "pohotnim irskim vilenjakom". Deset godina nakon "triježnjenja" od seksa, u intervjuu za Elle 2014. godine priznao je kakav je osjećaj ponovno imati "normalan" seksualni život. "Za mene je to bio jedan od najstrašnijih trenutaka u mom životu… Jer sam navikao na pijanstvo, mračne sobe, klubove, zahode i sve ostalo", rekao je glumac.

Jenifer Lewis

Američka glumica Jenifer Lewis u svojim je memoarima "The Mother of Black Hollywood" otvoreno progovorila o ovisnosti o seksu s kojom se borila u svojim dvadesetima, kada je nastupala na Broadwayu. "Recimo samo da sam nakon predstave imala naviku da mi seks služi kao neka večernja rutina. Bila sam Kleopatra, Pam Grier, Marilyn Monroe i Jezebel u jednom. Ništa mi nije moglo pružiti jednako uzbuđenje koje sam osjećala nakon ovacija publike osim izvrsnog seksa s prekrasnim tipom", rekla je glumica.

Russell Brand

U odlomku svojih memoara, "My Booky Wook", koje je objavio The Guardian, glumac Russell Brand i bivši muž pjevačice Katy Perry otkrio je da je i on bio ovisan o seksu. "Seks je za mene rekreacija, kao i način stjecanja statusa i potvrde… Svima treba nešto da nam pomogne da se opustimo na kraju dana", napisao je on u memoarima u kojima je pisao i o komediji, drogama, a otkrio je i kako se jednog dana 2005. godine jednostavno probudio u centru za liječenje seksualne ovisnosti u predgrađu Philadelphije i tu je krenulo njegovo liječenje.

Kanye West

Tijekom intervjua za Apple Music 2019., reper Kanye West otkrio je: "Moj tata mi je ostavio Playboy kad sam imao pet godina i to je utjecalo na gotovo svaki moj izbor do kraja života". Kontroverzni reper objasnio je da je časopis Playboy bio njegov "ulaz u potpunu ovisnost o pornografiji" i priznao je da se, kad mu je majka umrla, u potpunosti "utopio u svojoj ovisnosti", seksu.