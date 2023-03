Iako živimo u 2023. godini, ženska masturbacija i dalje je tabu tema. Rijetko koja žena će priznati da to radi, kako ju drugi ne bi gledali ispod oka, a vrlo se malo i govori o tome. Upravo zato volimo kada oni čiji se glas čuje progovaraju o takvim stvarima, a to vrijedi i za ove slavne dame koje su otvorene i ne boje se pričati o masturbaciji.

Masturbiranje je kažu stručnjaci zdravo i dobro za svakoga od nas, bilo da smo u braku, u vezi ili solo. To je odličan način da upoznaš svoje tijelo i seksualnost, ali i da se opustiš i uživaš. Baš zato važno je normalizirati i destigmatizirati masturbaciju, čemu uvelike doprinose i ove slavne dame koje otvoreno pričaju o tome. Sve su one shvatile važnost vlastitog zadovoljstva i sada svoja znanja žele podijeliti s drugima.

Od Khloe Kardashian koja je podijelila svoje savjete za masturbaciju, do Eve Longorije koja svojim prijateljicama kupuje seksualne igračke i Jade Pinkett Smith koja o masturbaciji razgovara sa svojom mamom i sa svojom kćeri, evo koje sve slavne žene bez dlake na jeziku pričaju o ženskom zadovoljstvu.

Khloe Kardashian

Khloe Kardashian toliko podržava ljubav prema sebi da je čak napisala post na blogu u kojem dijeli svoje najbolje savjete za masturbaciju. Kardashian je dala neke savjete koje su odobrili stručnjaci, a također je koristila blog za destigmatizaciju masturbacije. Između ostalog, napisala je da je umjesto pornografije bolje koristiti ručno ogledalo i gledati sebe, jer čvrsto vjeruje da što osoba bolje poznaje svoje tijelo, imat će i bolji orgazam. Podržava i korištenje seksualnih igračaka te savjetuje korištenje lubrikanta kako bi iskustvo bilo još bolje.

Eva Longoria

Glumica Eva Longoria toliko želi potaknuti druge žene na masturbaciju da svim svojim prijateljicama poklanja igračke za seks. "Nisam počela uživati u seksu dok nisam počela masturbirati", rekla je za časopis SELF. "Prije toga stvarno nisam bila seksualna. Prije tri godine sam kupila svoj prvi vibrator. Šteta što to nisam ranije otkrila. Sada svim svojim prijateljicama poklanjam vibratore. Vrište kad ga odmotaju. Najbolji dar koji im mogu dati je orgazam", rekla je glumica tada.

Lily Allen

Masturbacija nije bila tema o kojoj se raspravljalo kada je pjevačica Lily Allen bila tinejdžerica, ali ona sada otvoreno govori o tome i želi posve destigmatizirati žensku masturbaciju. Allen je čak sklopila partnerstvo s tvrtkom za proizvodnju igračaka za odrasle Womanizer i pomaže u promociji njihove #IMasturbate (ja masturbiram) kampanje. Snimila je i video za kampanju u kojem govori: "Bok, Lily ovdje. Imam malu tajnu: i ja masturbiram. Ali zašto je to tako čudno reći naglas? Voljeti sebe trebala bi biti najnormalnija stvar na svijetu. Svi zaslužujemo nevjerojatne orgazme, zar ne? Zato budimo otvoreni o tome."

Jada Pinkett Smith

Glumica Jada Pinkett Smith vodi Facebook emisiju Red Table Talk i u njoj se ne srami pričati ni o čemu. Tako je 2018. godine razgovarala o masturbaciji sa svojim kolegicama iz emisije, majkom Adrienne Banfield Norris i kćeri Willow Smith. "Moja me baka naučila o samozadovoljavanju jer je željela da znam da to zadovoljstvo dolazi od mene. Nije željela da padnem u ruke muškarca i ako mi on pruži zadovoljstvo da mislim da je to njegova zasluga. Ona me to naučila s devet godina", rekla je tada glumica.

Shailene Woodley

Glumica Shailene Woodley je u intervjuu za Net-a-Porter istaknula kako nam je svima potrebna bolja edukacija o ženskoj masturbaciji. "Kao mlada žena, ne naučiš kako zadovoljiti samu sebe, ne naučiš što bi trebao biti orgazam, ne naučiš da trebaš imati osjećaj zadovoljstva", rekla je. "Uvijek sam sanjala o tome da napišem knjigu pod naslovom Nema pravog načina za masturbaciju", dodala je glumica u intervjuu.

Halle Berry

Glumicu Halle Berry može se pitati bilo što i ona je spremna pričati o svemu, pa i o seksu. Tako je jednom prilikom u svom video serijalu "Bash and Booty" detaljno opisala svoj prvi orgazam, koji je imala s 11 godina. "Sjećam se svog prvog orgazma do kojeg sam se sama dovela. Istraživala sam svoju seksualnost, kao većina djevojaka", rekla je glumica u videu.

Amber Rose

Američki model i glumica Amber Rose nije samo otvorena po pitanju masturbacije - ona daje i savjete. Autorica knjige "How to Be a Bad Bitch" jednom je otkrila da voli masturbirati dok se promatra u ogledalu, a otkrila je i iznenađujuću dobrobit redovite masturbacije: "Masturbiram cijelo vrijeme. Masturbiram barem jednom dnevno. Zato moja koža izgleda tako besprijekorno", rekla je jednom prilikom.

Taylor Momsen

Američka glumica i pjevačica Taylor Momsen ne bira riječi kada govori o samozadovoljavanju, a jednom je prilikom izrazila svoje nezadovoljstvo činjenicom da je za muškarce "normalno" da masturbiraju, a za žene ne. "Nisam ku*** ako masturbiram, a ako me zovete tako, nosite se. Mislim da bi se ženama trebalo dopustiti jednako zadovoljstvo kao i muškarcima", rekla je Momsen jednom prilikom.

Chelsea Handler

Komičarka Chelsea Handler o svemu progovara na najiskreniji i najsmješniji način, a nedavno se dotakla i vlastitog zadovoljstva za časopis Health. "Terapija, meditacija i trava - to su tri stvari koje su me stvarno promijenile", rekla je. "Meditacija me uvijek živcirala, a ljudi koji govore o meditaciji su me živcirali. Ponekad bih samo masturbirala. I jedna i druga stvar počinju s m, a tvoj mozak ti dopušta da se opustiš nakon obje aktivnosti, pa koga briga", rekla je komičarka.

Emma Watson

Glumica Emma Watson poznata je po zalaganju za prava žena, a otvoreno govori i o ženskom zadovoljstvu. Tako je tijekom razgovora s novinarkom Glorijom Steinem otkrila da se prijavila na stranicu koja prodaje video zapise temeljene na istraživanju ženskog užitka. "Prijatelj mi je rekao za ovu web stranicu koja je posvećena ženskom užitku. Voljela bih da postoji dulje" , rekla je Watson.