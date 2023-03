Ljubav pod mikroskopom: 6 znakova da vaša veza nije tako zdrava kao što misliš

Odnosi između dvoje ljudi vrlo su složeni i to nije nikakva tajna. Svaka veza ima svoje uspone i padove, no kada je previše padova u vezi, to bi mogao biti znak da veza i ne funkcionira tako dobro kao što si možda mislila. Tada se pojavljuju crvene zastavice koje bi mogle ukazati na to da veza ne stoji na čvrstim temeljima i da bi ju možda bilo pametnije prekinuti jer je sve samo ne zdrava.

Nažalost, život u nezdravoj i toksičnoj vezi često je poput života s bolesti koja se polako razvija. U trenutku kada simptomi postanu jasni, često je već prekasno. A kada si u nezdravoj vezi, može biti teško prepoznati to, jer budući da veze imaju svoje uspone i padove, možda nećeš prepoznati štetna ponašanja koja vrebaju iza krinke ljubavi.

Pa kako onda znati da si "zapela" u vezi koja nije zdrava i koja nema budućnost? U nastavku smo izdvojile šest znakova koji bi ti mogli ukazati na to da tvoja veza i nije tako zdrava kao što misliš i da bi ju trebala prekinuti što je prije moguće.