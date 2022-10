Seksualni život nakon djece: Evo kako ga održati na životu

Svi su se novopečeni roditelji najvjerojatnije susreli s ovime - seksualni život upao im je u "krizu" nakon što su dobili djecu. Dvije glavne stvari koje se događaju u seksualnom životu para nakon što dobiju djecu su te da ili imaju odnose vrlo rijetko ili nikada, ili da im kvaliteta seksa znatno pada.

No, to nije ništa čudno. Kada djeca ulaze u naše živote, moramo se prilagoditi jednom sasvim drugačijem načinu života, drugačijem od onoga koji smo do tada poznavali, a to znači i da će se naš seksualni život malo promijeniti. Možda nemamo dovoljno energije ili vremena, jer svaki slobodni trenutak provodimo uz djecu, a možda je prisutna briga da će djeca čuti nešto ili pak "upasti" u sobi za vrijeme akcije.

Ipak, postoji nekoliko savjeta koje vrijedi slijediti kako bi i nakon djece tvoj i partnerov seksualni život ponovno procvjetao, a ako želiš saznati što učiniti kako bi vaša djeca prestala "upravljati" vašim seksualnim životom, na pravom si mjestu - evo nekoliko savjeta.