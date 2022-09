Pročitaj ga pod plahtama: Znakovi koji otkrivaju da te više ne voli

Voditi ljubav i upražnjavati seks mogu biti dvije sasvim različite stvari i to znaš. No, postoje situacije u kojima shvatiš da dijeliš život i krevet s muškarcem koji te više ne voli i da se ono što je nekada bilo vođenje ljubavi s njegove strane pretvorilo u čisti seks bez emocija.

Takva saznanju su bolna, no bitno je suočiti se s njima i maknuti se iz veze u kojoj više ne dobivaš ono što zaslužuješ ili je nazvati pravim imenom. U svakom slučaju, ti odlučuješ i napravi ono što je najbolje za tebe. U nastavku ti donosimo sedam znakova koji će njegove osjećaje razotkriti i pod plahtama. To su na prvi pogled sitnice, no one puno govore o njegovim emocijama prema tebi. Ne ignoriraj ih i ne opravdavaj ga razno raznim izgovorima poput onoga da tvoj dragi prolazi kroz težak period u životu pa je živčan ili da si ga naljutila jer si pogrešno gorivo natočila u auto.

Istina, on će i ljut htjeti spavati s tobom, dok ti vjerojatno u takvom raspoloženju nećeš biti raspoložena za akciju. U tome i je ključna razlika između nas i njih. Oni su, čast iznimkama, uvijek raspoloženi za seks, čak i s osobom koju su nekada voljeli, a sada za nju ne osjećaju ništa. Ovo zvuči dosta grubo i moglo bi se protumačiti kao generaliziranje, ali činjenica je da drugačije gledamo na spolni odnos.To što želi spavati s tobom, ne znači nužno da te voli i da želi biti intiman s tobom. Seks i intima nisu uvijek u istoj košari.