Psihoterapeutkinja otkriva 7 najčešćih razloga muške prevare

Sve je više propalih brakova, a mnogima od njih presudila je nevjera. Varaju i žene i muškarci. Prema istraživanju provedenom u SAD-u i objavljenom na stranici IFS (Institue for Family Studes), od svih osoba koje su sudjelovale u studiji, nevjeru je priznalo 20 posto muškaraca i 13 posto žena.

Prema nekim teorijama ljudi nisu stvoreni za monogamiju, no ima toliko parova koji ih demantiraju. Na žalost i puno onih koji govore u njezinu korist. Nikada nije bilo izazovnije, no danas ostati vjeran. Obiteljska i bračna psihoterapuetkinja Shane Birkel za spomenuti je portal otkrila šest najčešćih razloga zbog kojih varaju muškarci. Naravno, svi oni se mogu primijeniti i na žene, no o tom u drugom članku.