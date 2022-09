Postoji li pravo vrijeme za početak dejtanja nakon prekida veze?

Kraj ljubavi nikada nije lagan, rijetko ljudi mogu samo "odšetati iz veze" i nastaviti kao da se ništa nije dogodilo. Najčešće se radi o procesu u kojem osoba mora ponovno pronaći sebe. Određena pitanja se uvijek ponavljaju: Koliko treba čekati da se krene ponovno izlaziti na dejtove? Treba li odvojiti vrijeme samo za sebe ili se može ponovno pronaći 'vlastito ja' uz drugu osobu? Ako pitaš svoje prijateljice, reći će ti da odmah kreneš u novi život i zaboraviš na njega. No neki stručnjaci tvrde da je najbolje pričekati da prođe barem šest mjeseci. Svatko će reći neki drugu informaciju što može biti zbunjujuće.

Ako upravo prolaziš kroz ovakvu situaciju postoji najbolji način na koji se može započeti ovaj proces - prestani slušati sve savjete, fokusiraj se na svoje osjećaje i ono što misliš o početku dejtanja. Ako se radilo o dugoj vezi koja ti je puno značila onda ćeš vjerojatno trebati više vremena prije nego aktiviraš aplikaciju za dejtanje. I to je sasvim u redu. "Prekidi veze mogu biti vrlo izazovni mentalno i fizičko. Neki stručnjaci period poslije nazivaju procesom tugovanja", objašnjava savjetnik Jonathan Bennett za Bustle.com.

Ako želiš vrijeme u kojem ćeš se fokusirati samo na sebe, možda ići na neku vrstu terapije, i razmisliti o novom rasporedu u životu onda je to u redu. Za taj proces obično su potrebni mjeseci odnosno godine, ali obično vrijedi čekati. No postoji i ona druga strana priče, neki prekidi nisu razarajući, dapače ljudi osjećaju potpuno olakšanje. Ako je to tvoja priča onda možeš uključiti aplikacije odmah nakon prekida. "Kod nekih ljudi osjećaji su nestali puno prije službenog kraja ljubavi i prekid je trenutak slobode", objašnjava klinički psiholog dr. Josh Klapow za Bustle.

Budi najbolja verzija sebe.

Stoga je odluka za odlazak na dejtove vrlo osobna stvar. Treba se fokusirati na sebe i trenutačnu situaciju, ali i shvatiti što su ti prioriteti. No ako nisi sigurna u kojoj si dijelu procesa oporavka mogu ti pomoći savjeti stručnjaka. Sljedeći znakovi pokazuju da si spremna za dejtove, ali i novu ljubavnu vezu: