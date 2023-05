Hush, hush: Ovo su stvari koje smiju 'ići' tamo dolje i neće te ozlijediti

Svaka se žena nekad zasigurno zapitala - što sve smije ući u vaginu? Osim onog klasičnog - penisa, prstiju i seksualnih igračaka, ali i tampona i menstrualnih čašica - pitamo se što bi još moglo stati 'tamo dolje', a da je sigurno? Bilo da se radi o pokušaju da začinimo stvari u spavaćoj sobi i učinimo ih zanimljivijima ili jednostavno o pukoj znatiželji, ovo je sasvim normalno pitanje, a odgovor je puno jednostavniji nego što se čini.

Naravno, vagina se može rastegnuti i primiti dosta stvari, ali to što je to moguće ne znači da bismo to trebali raditi i previše eksperimentirati. Stavljanje pogrešne stvari unutar vagine može rezultirati nizom zdravstvenih problema, od ozljeda i rana u vaginalnom kanalu do infekcija i iritacija, a da ne govorimo o neugodnostima u ordinaciji ginekologa.

Dakle, kako bi bila u potpunosti sigurna, donosimo popis sigurnih stvari koje (odobreno) možeš staviti u vaginu - bez straha od ozljede, iritacije ili rizika od infekcija.