Hush, hush: Ovo su stvari koje smiju 'ići' tamo dolje i neće te ozlijediti

Svaka se žena nekad zasigurno zapitala - što sve smije ući u vaginu? Osim onog klasičnog - penisa, prstiju i seksualnih igračaka, ali i tampona i menstrualnih čašica - pitamo se što bi još moglo stati 'tamo dolje', a da je sigurno? Bilo da se radi o pokušaju da začinimo stvari u spavaćoj sobi i učinimo ih zanimljivijima ili jednostavno o pukoj znatiželji, ovo je sasvim normalno pitanje, a odgovor je puno jednostavniji nego što se čini.

Naravno, vagina se može rastegnuti i primiti dosta stvari, ali to što je to moguće ne znači da bismo to trebali raditi i previše eksperimentirati. Stavljanje pogrešne stvari unutar vagine može rezultirati nizom zdravstvenih problema, od ozljeda i rana u vaginalnom kanalu do infekcija i iritacija, a da ne govorimo o neugodnostima u ordinaciji ginekologa.

Dakle, kako bi bila u potpunosti sigurna, donosimo popis sigurnih stvari koje (odobreno) možeš staviti u vaginu - bez straha od ozljede, iritacije ili rizika od infekcija.

Penis

Na prvom mjestu nalazi se muški spolni organ - penis, naravno, može ući u vaginu, a siguran je i za oralni i analni seks, pod uvjetom da se koristi zaštita kako bi se izbjegle spolno prenosive bolesti i neželjena trudnoća. Dakle, ništa bez prezervativa. Osim toga, važno je imati na umu i da prezervative s okusom treba koristiti samo za oralni seks, jer kemikalije okusa mogu iritirati vaginalnu sluznicu.

Prsti

I prsti su poprilično sigurni i mogu ući unutar vagine, no samo ako su ruke čiste i oprane, kako bi se izbjegle infekcije. Također, preporučljivo je da nokti na prstima budu kratko porezani i izrašpani kako ne bi došlo do eventualnog grebanja, a ako želiš prakticirati 100% siguran seks, na ruke se uvijek mogu staviti rukavice od lateksa.

Lubrikanti

Postoji mnogo mitova o lubrikantima, no i oni su uglavnom sigurni za vaginu, posebno oni na bazi ulja. "Dokazano je da lubrikanti na bazi sintetičkih ulja kod nekih uzrokuju vaginalne infekcije, ali mnogo su manje šanse za to kada se koristi prirodno ulje", za SheKnows kaže stručnjakinja za seksualne igračke i blogerica Lilly. Osim toga, dodaje da lubrikanti na bazi vode nisu kompatibilni s vaginalnim pH i imaju sastojke koji neke žene čine osjetljivijima na vaginalne infekcije te mogu povećati rizik od spolno prenosivih bolesti.

Seksualne igračke

I seks igračke uglavnom su sigurne i mogu ići u vaginu, no i tu postoje neke iznimke, a sve ovisi o materijalu od kojeg su rađene. Najsigurniji materijali su oni koji se smatraju kemijski stabilnima i ne zadržavaju bakterije i gljivice u porama, kaže Lilly. To uključuje silikon, metalne legure koje su sigurne za tijelo poput titana, mješavine aluminija, nehrđajućeg čelika i stakla. Savjetuje i da je najbolje kupovati ih u provjerenim trgovinama, ali i čitati pouzdane recenzije prije kupovine.

Hrana i drugi predmeti

Prema dr. Hildi Hutcherson, profesorici ginekologije na Sveučilištu Columbia, kada govorimo o nekim drugim predmetima koji su sigurni za vaginu, a da nisu penis, prsti i seksualne igračke, to moraju biti oni s glatkom, neporoznom površinom, bez oštrih rubova. "Želite biti sigurni da sve što stavite unutra možete izvaditi. Zato je većina hrane problem: teško ju je izvaditi", kaže ona za SheKnows.

Ako voliš korištenje vrućih ili hladnih predmeta kao dio seksualnog iskustva, izbjegavaj stavljati led izravno u vaginu jer se može zalijepiti za tvoju kožu. Umjesto toga, pokrij ga kondomom kako bi stvorila barijeru. Osim toga, i vruće površine mogu uzrokovati štetu jer je "vaginalna sluznica vrlo osjetljiva i lako se može opeći", dodaje Hutcherson.

Najsigurniji način da se 'poigraš' s hranom je da na nju staviš kondom. Na taj način smanjuješ rizike povezane s bakterijama, iritacijom ili pH neravnotežom. Sve dok je predmet dovoljno velik da se može izvaditi i nije lako lomljiv (poput velikog krastavca ili tikvice), trebalo bi biti u redu.