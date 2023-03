Prekinuli ste? Suzdrži se da ne napraviš ove stvari jer bi mogla zažaliti

Upravo prolaziš kroz prekid? Imaš osjećaj da gubiš tlo pod nogama i da će ti srce puknuti od boli? Svi smo vjerojatno u nekom periodu života prošli kroz isto. Nemoj se pretvarati da si dobro i da si jaka, a sve u tebi se ruši. Dozvoli si tugovanje nakon bolnog prekida, isplači se koliko god treba, razgovaraj s ljudima koji su ti bliski. Sasvim je prirodno da osjećaš ljutnju, da si povrijeđena i da se osjećaš poniženo.

Bitno je da ništa od toga ne držiš u sebi. Plači, viči, ponavljaj tu svoju priču sve dok iz sebe ne izbaciš i zadnju riječ na tu temu. Budi strpljiva i nježna prema sebi.

Pretvaraš se da si dobro

Samo prijatelji

Vrlo rijetko prekid može dovesti do čvrstog prijateljstva, a sve dok se ne slažete s idejom da tvoj bivši ima drugu i obratno - niste spremni biti prijatelji. Stvori svoj prostor, postavi granice, dozvoli si da oplakuješ vezu koju si završila. Ako bivši i dalje inzistira na prijateljstvu, ostani pri svome, koliko god ti to bilo teško. Također, nemoj upasti u zamku i zbližiti se s nekim tko te podsjeća na njega. Ne podcjenjuj sebe. Ne zaboravi, on ti je slomio srce. Treba vremena da zacijeli.

Želiš osvetu

Suzdrži se. Nemoj mu ogrebati automobil ključem ili sa sobom odvesti njegovog psa.. Nikada, ama baš nikada nemoj mu učiniti nešto što ćeš kasnije požaliti. Uzbuđenje osvete samo hrani gorčinu i mržnju. Možda osjećaš da ti je učinjena duboka nepravda, ali "osveta neće zaliječiti rane. Oprosti i nastavi dalje. Drži glavu visoko, budi dostojanstvena i troši svoju energiju na ljude koji to zaslužuju.

Održavaš kontakt s njim

Prekinuli ste prošli tjedan, ali još uvijek mu imaš potrebu nešto reći, dodati, komentirati. Nemoj. Suzdrži se. Možeš ti to. Samo ti treba malo discipline. Bit će trenutaka kada ćeš morati komunicirati s bivšim. Možda trebaš otići kod njega po svoje stvari. Možda se morate pozabaviti zajedničkim najmom ili skrbništvom nad kućnim ljubimcem. Međutim, odupri se porivu da ga nazoveš ili mu pošalješ poruku kada god osjetiš potrebu, kao kada si to činila dok ste bili zajedno. Sada je vrijeme za odbacivanje starih navika i stvaranje novih.

Raskidi stvaraju praznine. Pitaj prijateljicu možeš li nju nazvati svaki put kada osjetiš potrebu da kontaktiraš njega. Mnogi se ljudi nakon prekida osjećaju izgubljeno; ne zato što im nedostaje partner, već zato što su se mnoge njihove svakodnevne navike nekoć vrtjele oko nekog drugog. Daj si malo vremena da se prilagodiš samačkom životu.

Moliš ga da ti se vrati

Ne, ne, ne, ne i ne. Ne i ne i ne. Treba li još koji put ponoviti? Možda ne razumiješ zašto je završilo. Možda misliš da razlozi nisu dovoljno dobri. Umjesto da se nadaš ili još gore, moliš ga da ti se vrati, pronađi prijatelja ili stručnu pomoć - nekoga tko će ti objasniti da to što želiš nema smisla i samo ti šteti.

Ne moli ga da se vrati. Duboko u sebi znaš da ne želiš biti u vezi s nekim koga si morala moliti da bude s tobom. Osim toga, ako te odbije drugi put, to neće samo boljeti već će rezultirati dodatnim poniženjem , a to će pak itekako utjecati na tvoje samopouzdanje. Stoga, glavu gore i novi hit Miley Cyrus na repeat!

Seks

Još jednom - ne, ne, ne, ne i ne! Ni jedna žena kada je dobro i kada preboli ne kaže: Žao mi je da još jednom nisam spavala s bivšim! Sve je jasno, zar ne? Zaboravi ga. Neka prekid bude jasan i čist. U suprotnom samo možeš zažaliti.

Također, bilo bi bolje ne ulaziti u nikakve nove odnose dok si tako ranjiva. Osloni se na prijatelje, a romanse i seksualne veze stavi na čekanje.

Tetoviraš se ili šišaš

Trenutno nisi ubrojiva (koliko god ti mislila drugačije) pa se suzdrži od drastičnih poteza. Pritaji se. Lako je donositi nepromišljene odluke nakon prekida. Jedna velika promjena u tvom životu može potaknuti niz drugih. Ako si dobila odličnu ideju za tetovažu u trenucima ljubavne patnje, ne trči odmah u tattoo salon, već pričekaj koji mjesec dok emocionalno ne staneš na noge. Kosa će ponovno narasti, ipak nemoj se baš sada odlučiti za skroz kratku frizuricu ili šiške. Loše odrezane šiške mogle bi dodatno našteti tvom narušenom samopouzdanju.