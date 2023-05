Pet neočekivanih stvari koje bi mogle otkriti da brak neće dugo trajati

Svatko od nas želi proživjeti tu pravu i istinsku ljubav zbog koje osjećamo leptiriće u trbuhu, ali praksa pokazuje da je ovakav scenarij rijetka iznimka u surovoj stvarnosti. U 2017. godini u Europi su bila oko dva razvoda na 1000 ljudi, a danas se ljudi razvode sve češće. Razlozi su razni - od nevjere, nedostatka privlačnosti, nezadovoljstva brakom do nedostatka komunikacije ili jednostavno nedostatka ljubavi.

No, ako je vjerovati nekim istraživanjima, moguće je predvidjeti razvod. Naime, neka istraživanja otkrila su iznenađujuće podatke o nekim indikatorima razvoda za koje sigurno nisi znala, a na koje je važno obratiti pažnju ako ti se brak nalazi na klimavim nogama. Od odgoja i djetinjstva do ignoriranja sukoba, evo koje sve stvari mogu ukazati na to da brak ima rok trajanja.